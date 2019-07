Estimado Doctor Nadie

Estimado Dr. Nadie:

Tenemos que hablar. No se preocupe, no es de su poco estilo y sus errores gramaticales. Para eso ya ha tenido usted suficiente tiempo de aprender. Sólo le vengo a hablar de dignidad, de legalidad y de justicia.

Hoy no tengo ningún interés oculto. Realmente nunca lo he tenido. Mi única intención es ponerle a usted y a todos sus secuaces en evidencia. Aunque, si lo piensa, ya lo ha hecho usted solito. Nunca he tenido un interés oculto. Soy un auténtico bocazas de hecho y tanto es así que, aun estando de vacaciones, me ha salido del alma contestar a sus mezquindades en cuanto me he enterado de ellas. Eso sí, yo firmo lo que escribo.

Me congratula ver que ha asumido usted muy a rajatabla las directrices marcadas por los investigados, sus superiores y sus medios afines y achaca toda la “situación interna” a las luchas sindicales de tres desalmados, quedando ustedes, excelentes personas y mejores profesionales, en el medio como “víctimas”. Para esto, además, estos tres horribles sindicalistas han estado grabando conversaciones y sacándolas de contexto. Y la idea de que esto pueda seguir sucediendo les tiene a todos en una situación de tensión insostenible, claro.

Desmontar esta patraña es muy sencillo: cuando empecé con esta “situación interna” (vamos a ceñirnos a los eufemismos que utiliza usted, don Nadie) yo no estaba afiliado al mismo sindicato al que pertenezco ahora. Es más, el sindicato al que pertenecía me insinuó que estas cosas pasaban en todas las ofertas públicas de empleo de todas las instituciones del Estado y que si estaba yo loco o qué denunciando estas cosas. Aunque esto es otra historia, ¿verdad Ana?

Parece un poco peregrino, por no decir ridículo, pensar que tres personas se van a exponer públicamente de esta manera por unas “luchas sindicales” sobre todo como las entiende usted, que supongo que será como un baile de salón en el que uno acaba con pisotones. Sea como fuere, espere, que esto se lo escribo en mayúsculas: CUALQUIER LUCHA SINDICAL MERECE UN RESPETO. Y no, no se van a hacer “en el escenario” que a usted le salga. Dignidad, querido, es firmar lo que se escribe, insisto.

Por si no le queda a usted claro, grabar una conversación en la que uno participa no sólo es legal y medio de prueba en un juicio, sino que es una práctica que todos los trabajadores deberían adoptar al hablar con sus superiores porque nunca está de más la transparencia, sobre todo en un sistema corrupto. A ver si va a resultar que Alexa puede grabar todas sus conversaciones -algo de lo que dudo muchísimo que sea legal, tanto como de que nuestros amados líderes tomen medidas al respecto- y no lo voy a poder hacer yo. Si hay personas que son incapaces de asumir las consecuencias de sus actos no es mi problema. Como comprenderá usted, yo asumo las consecuencias de los míos y una de ellas es que muchos de los facultativos de mi OSI Alto Deba no me hablen o me miren mal, no me devuelvan el saludo o escriban sandeces como la que nos ocupa.

Asumo también como consecuencia de mis actos, aunque sea indirectamente, el hastío y la profunda decepción que siento por el colectivo al que pertenezco que no sólo no apoya esta denuncia sino que alienta exabruptos como esta indecente proposición al diálogo. Si lo que quiere usted es hablar conmigo, venga y hable. Si lo que pretende es dejarnos en evidencia con una recogida masiva de firmas… En fin, en caso de conseguirlo sólo sería otro motivo más de decepción. No me estresaría más de lo que estoy ni necesitaría tiempo para superarlo. No sé la suerte que estarán teniendo pero me aventuro a decir que serán solamente las de unos cuantos facultativos y puede que las de algún cargo intermedio porque, por si no se ha dado usted cuenta, el resto de trabajadores consideran nuestra “lucha sindical” algo justo y lo que nadie se explica es cómo esta corrupción sistemática no ha salido antes a la luz.

Es usted, don Nadie, el que desprestigia la institución intentando defender lo indefendible. Usted está pidiendo firmas para “sentir, pasar horas y desarrollar la actividad” en su OSI Alto Deba porque es tan cobarde que ni siquiera tiene las narices de decir que son firmas CONTRA tres personas en favor de una que está siendo investigada por la justicia. Usted es una vergüenza no sólo para la institución sino para la sociedad. Mi más sincero desprecio.