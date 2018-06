La gestión de las migraciones adolece de una falta de implicación política audaz

La situación que viven miles de personas ante nuestras fronteras europeas exige una decisión política a la altura del discurso sobre los valores de Europa: un espacio de libertad, justicia y seguridad que tarda en llegar de manera equitativa.

Desde el ámbito social hace demasiado tiempo que se lanza el mensaje a los diferentes niveles de gobierno, corroborado con datos, estudios e investigaciones, sobre la vulneración de derechos que sufren las personas migradas, no sólo en su periodo de ingreso a nuestro espacio, sino también durante los denominados procesos de integración. Las cifras hablan por sí solas. Durante el año 2017 no se resolvió ni un solo expediente de las 70.000 solicitudes de nacionalidad, con múltiples consecuencias para las personas que esperan la resolución de estos procedimientos. Más de 100.000 están pendientes desde 2016.

El escenario actual con respecto a las migraciones humanas exige una gestión y un enfoque integral, de política local y europea, coordinada y coherente con los derechos que proclamamos.

El dramático y mediático caso del Aquarius ha puesto de manifiesto, una vez más, las contradicciones de la falta de una política basada en los valores de solidaridad, justicia y de reconocimiento de derechos hacia las personas desplazadas. Por supuesto que ha de valorarse la decisión del Gobierno nacional de acoger a las 639 personas en emergencia ante el rechazo xenófobo del ministro italiano. Sin embargo, este gesto será parcial si no hay una implicación política audaz en los temas que afectan a la movilidad humana, y la responsabilidad que Europa tiene en ese sentido.

Europa no sólo debe ejercer la solidaridad, sino que debe asumir las responsabilidades con terceros países, acerca de las causas de las migraciones (cambio climático, guerras, inestabilidad política, persecución ideológica, etc.). Sin autocrítica, y la falta de cambio de modelo de producción y consumo, hace que, por ejemplo, los esfuerzos de la cooperación al desarrollo no sean suficientes para generar cambios profundos en las sociedades de origen; cambios que dejen la opción de migrar en una decisión personal, y no una obligación para poder tener mejores oportunidades de vida.

En el ámbito más cercano, el ofrecimiento de acogida al 10% de las personas solicitantes de asilo del Aquarius realizado por el Gobierno de Íñigo Urkullu es un paso, pero no decisivo. El sistema de acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo debe ser revisado en su totalidad, ya que la falta de coordinación y cobertura de necesidades, no responde a la situación real de las personas.

Nos encontramos ante la crisis humanitaria más grave desde la II Guerra Mundial. Es absolutamente necesario trabajar coordinadamente desde los diferentes niveles institucionales y que las formaciones políticas aunemos fuerzas para que se trate urgentemente la reforma de la Ley de Extranjería, sin ese cambio, todos los esfuerzos de acogida e integración son parciales.