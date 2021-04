Las silenciadas

Blake Bailey, el autor de la recién publicada y muy promocionada biografía autorizada de Philip Roth, ha sido acusado de agresiones sexuales que incluyen la violación de una editora y de una ex estudiante a la que decía "desear" desde que tenía 12 años, cuando le daba clase. Esto se basa en dos investigaciones separadas del New York Times y del Times-Picayune, el diario de Nueva Orleans, y refleja los testimonios de múltiples casos.

Estos diarios no publican acusaciones a la ligera. Cada una de las acusaciones de mujeres diferentes, con sus nombres y apellidos, no conectadas entre sí y sin ningún interés por exponerse al escrutinio público, son comprobadas con entrevistas independientes al entorno de estas personas para saber si contaron detalles de lo que les pasó a otras y si emerge un patrón de comportamiento.

En el caso del Times, el diario había recibido hace años la denuncia pero la editora no quiso contar su historia en público, aunque alertó a la editorial que iba a publicar la esperada biografía de Roth. La editorial desoyó su alerta y se conformó con enviar la denuncia a Bailey.

La editora Valentina Rice, que ahora tiene 47 años, explica cómo el escritor entró en su habitación en la casa de un crítico del New York Times y la violó pese a que ella se resistía y repetía una y otra vez "no" y "para". Eve Peyton, publicista de 40 años, cuenta que cuando estudiaba periodismo su exprofesor la llevó a su casa, la besó y, cuando ella se resistió, la sujetó contra una cama y la forzó a tener sexo hasta que ella consiguió escapar diciendo que no tomaba ninguna medida anticonceptiva.

Cuento todos estos detalles de un autor poco conocido y del que apenas habrá oído hablar cualquier lector fuera de Estados Unidos porque cuando llegue esta historia a España, sospecho que los pocos que se interesen por el tema silenciarán a estas mujeres y se quedarán en la superficie de que la editorial ahora ha decidido abandonar la gigantesca y costosa campaña de promoción del libro y ha suspendido una nueva edición prevista. En realidad, a Bailey le quedaban pocos grandes medios a los que acudir y ya ha tenido toda la publicidad posible con entrevistas monográficas, que incluyen el influyente podcast de libros del New York Times, y despliegue de reseñas (en general, buenas) de su libro, que se centra en la vida más que en la obra de Roth y dedica una parte sustancial a las denuncias de mujeres y a su mala relación con algunas exparejas. David Remnick, en el New Yorker, echaba en falta que hablara más de los libros de Roth.

Bailey, a quien Roth eligió como biógrafo dándole acceso casi sin límites a sus papeles y conversaciones, está en la posición privilegiada de autor bien remunerado en el extraordinario y lucrativo mercado de Estados Unidos. No es un autor conocido en España y no sé si había planes de traducir la biografía, pero, por lo que ha ocurrido en otras ocasiones, su caso probablemente despertará un súbito interés, con los habituales cruzados por defender a los de siempre, sin pestañear ni esforzarse en conocer los detalles de algo tan delicado. A menudo en España funciona al revés aquella máxima del periodismo que popularizó el Chicago Evening Post en el siglo XIX: "The job of the newspaper is to comfort the afflicted and afflict the comfortable". Es decir, "la misión del periódico es confortar a los afligidos y afligir a los que están en una posición confortable".

Juzgar con rapidez a Estados Unidos, a menudo difundiendo falsedades sobre este tipo de casos, sucede demasiado a menudo. Aunque cada caso tiene sus matices, también sorprende el instinto de ponerse por defecto del lado de los que tienen la sartén por mango, que especialmente en el mundo literario, empresarial y político en España y Latinoamérica siguen siendo hombres mayores. Es irónico ver las quejas de los supuestos silenciados con cámaras, micrófonos y múltiples periódicos y plataformas para lloriquear. La realidad es que, entretanto, el silencio es el de otras personas.

She Said, la crónica de las periodistas del Times Jodi Kantor y Megan Twohey sobre su investigación de los casos de acoso y violación contra Harvey Weinstein, fue uno de los libros más vendidos en Estados Unidos. Aparte de los detalles, muchos inéditos, de la historia que empujó el movimiento mundial de #metoo, el libro es una crónica trepidante sobre la labor de las reporteras a la altura de Todos los hombres del presidente. En España, lo ha publicado Libros del KO, una pequeña editorial independiente. A ninguna de las grandes editoriales en español le interesó. Tal vez fue una decisión comercial. Tal vez.