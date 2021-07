Carta abierta en apoyo de Alpha Mikeliuna, Fran Ortega y Jaime Palomera

Como académicos, activistas y defensores de la justicia urbana y de vivienda alrededor del mundo, estamos alarmados con la noticia de un juicio en España que amenaza con criminalizar las protestas en defensa de la vivienda.

Alpha Mikeliuna, Fran Ortega y Jaime Palomera se enfrentan a penas de cárcel por haber participado en acciones en defensa del derecho a la vivienda en Barcelona, una ciudad que ha visto aumentos desenfrenados de alquileres, hostigamiento contra inquilinos y otras prácticas abusivas del mercado inmobiliario. Alpha y Fran son inquilinos y activistas del Sindicato de Inquilinos, del cual Jaime es portavoz.

Los cargos en su contra fueron presentados en respuesta a su activismo en contra del propietario de Alpha y Fran, que a su vez es miembro de una de las familias más adineradas de España. Tras solicitar que su vivienda fuera mantenida conforme al estándar requerido por la ley Española y Catalana, Alpha y Fran fueron amenazados con desalojo. Después de una serie de acciones completamente pacíficas y tras presentar una denuncia con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, el propietario recibió una multa de €180,000 por hostigamiento y negligencia. Mas tarde, un experto nombrado por el tribunal determinó que la vivienda de Alpha y Fran era de hecho inhabitable.

El trato del propietario hacia Alpha y Fran equivalía a una violación de sus derechos como inquilinos. Sin embargo, en lugar de apoyar su derecho a la protesta en defensa de una vivienda digna, el fiscal presentó una denuncia penal contra Alpha, Fran y Jaime.

Los abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con estos activistas. La demanda en su contra es un intento de silenciar la lucha en defensa del derecho a la vivienda. Si prevalece, tendrá un impacto desalentador para el futuro activismo de inquilinos. Por esta razón, solicitamos la suspensión inmediata del proceso penal y la desestimación de todos los cargos. Asimismo, instamos al gobierno Español a ratificar y proteger el derecho a la vivienda así como el derecho a luchar contra las injusticias en el ámbito inmobiliario.

Firmantes

David Madden, London School of Economics and Political Science. Autor del libro 'En defensa de la vivienda' (Capitán Swing)

Melissa Fernández Arrigoitia, Lancaster University

Leilani Farha, The Shift, and former UN Special Rapporteur on the Right to Housing

Raquel Rolnik, Universidade de São Paulo and former UN Special Rapporteur on the Right to Housing

Diarmaid Ward, Deputy Leader and Executive Member for Housing and Development, London Borough of Islington

Tricia Clarke, Labour councillor for the London Borough of Islington

Saskia Sassen, Columbia University

Tom Dyckhoff, journalist, Central Saint Martins, University of the Arts and University College London

Erik Swyngedouw, University of Manchester

Margit Mayer, Technische Universität Berlin

Ananya Roy, University of California, Los Angeles

Glyn Robbins, housing campaigner

Oren Yiftachel, Ben-Gurion University of the Negev

Oksana Mironova, Community Service Society of New York

Arie van Wijngaarden, Municipality of Amsterdam

Michael Edwards, University College London

Danny Dorling, University of Oxford

Anna Minton, University of East London

Loretta Lees, University of Leicester

Imogen Tyler, Lancaster University

Tom Slater, University of Edinburgh

Sam Stein, Planners Network

Michele Lancione, Polytechnic of Turin

Dallas Rogers, University of Sydney

Philip Lawton, Trinity College Dublin

Alex Rhys-Taylor, Goldsmiths

Andrej Holm, Humboldt University Berlin

Sharon Zukin, Brooklyn College and Graduate Center, City University of New York

Markus Kip, Universität Jena

Oli Mould, Royal Holloway, University of London

Kanishka Goonewardena, University of Toronto

Akira Drake Rodriguez, University of Pennsylvania

Adrian Lahoud, Royal College of Art

Daniel Aldana Cohen, University of California, Berkeley

Kurt Iveson, University of Sydney

David Hulchanski, University of Toronto

Emilly Renaud, Canada Without Poverty

Penny Gurstein, University of British Columbia

David Kelly, RMIT University and Renters and Housing Union

Andrea Gibbons, University of Salford

Daniela Del Bene, Universitat Autònoma de Barcelona

Andréanne Breton-Carbonneau, Universitat Autònoma de Barcelona

Francesc Baró, Universitat Autònoma de Barcelona

Sarah Bretschko, Universitat Autònoma de Barcelona

Austin Matheney, Universitat Autònoma de Barcelona

Margarita Triguero-Mas, Universitat Autònoma de Barcelona

Filka Sekulova, Universitat Autònoma de Barcelona

Laura Jiménez, Universitat Autònoma de Barcelona

Julia Neidig, Universitat Autònoma de Barcelona

Panagiota Kotsila, Universitat Autònoma de Barcelona

Amalia Calderón Argelich, Universitat Autònoma de Barcelona

Isabelle Anguelovski, Universitat Autònoma de Barcelona

Melissa García-Lamarca, Universitat Autònoma de Barcelona

Ana Novoa Pardo, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Anna Fernández Sánchez, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Catherine Pérez, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Constanza Vásquez Vera, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Esther Sánchez Ledesma, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Hugo Vásquez Vera, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Juli Carrere, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Laura Oliveras Puig, Housing and Health Group, Barcelona Public Health Agency

Daniel Fitzpatrick, Univeristy College London

Hyun Shin, London School of Economics and Political Science

Suzanne Hall, London School of Economics and Political Science

Rachel Faulkner-Gurstein, King’s College London

Debbie Humphry, Oxford Brookes University

Doug Thorpe, Left Unity

Morag Gillie, Islington Homes for All

Barbara Brayshay, Living Maps Network

Ruth London, Fuel Poverty Action

Arnold E Tarling, Independent Expert Witness in Housing Disrepair, Fire Safety, Building Construction

Wendy Taylor, Ilford Homeless Drop-In

Libby Kemp, Ealing Matters

Andrew Toye, Public & Commercial Services Union

Annelies Broekman, Universitat Autònoma de Barcelona

Fabien Cante, University College London

Suzanne Muna, the Social Housing Action Campaign

Richard Hope, Community Plan for Holloway

Jenny Kassman, Islington Homes for All

Ashley Walker, Stockport United Against Austerity

Ross Beveridge, University of Glasgow

Antonis Vradis, St Andrews University

Adam Greenfield, urban researcher

Mark Still, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers Union

Ben Clay, Greater Manchester Tenants Union

Andy Walsh, Greater Manchester Law Centre

Philipp Klaus, International Network for Urban Research and Action

Ana Vilenica, Radical Housing Journal and EAST - Essential Struggles Transnational

Michael McQuarrie, Arizona State University

Iván Tosics, Metropolitan Research Institute (Budapest)

Sena Aydin Bergfalk, Cornell University

Guy Crawford, University of Leeds

Jessica Adams, University of East London

Cian O’Callaghan, Trinity College Dublin

Tom Fry, University of Cambridge

Romola Sanyal, London School of Economics and Political Science

Simone Tulumello, University of Lisbon

Winifred Curran, DePaul University

William W. Goldsmith, Cornell University

Rachael Baker, Queen’s University (Ontario)

Anitra Nelson, Melbourne Sustainable Society Institute

Emma Ormerod, Newcastle University

Brian Rosa, Universitat Pompeu Fabra

Lisa Vollmer, Stadt von Unten Berlin

Pushpa Arabindoo, University College London

Jaime Jover, Graduate Center, City University of New York

Cristina Temenos, University of Manchester

Ananya Roy, University of California, Los Angeles

Dimitris Pettas, Technical University of Berlin

Sebastian Schipper, Goethe-University Frankfurt

Desiree Fields, University of California, Berkeley

Jakob Schleh, Leipzig University

Jacob Stringer, Queen Mary, University of London and London Renters Union

Gianpaolo Baiocchi, New York University

Terra Graziani, New York University

Erin McElroy, New York University

Alexander Krahmer, Helmholtzzentrum für Umweltforschung, Leipzig

Nik Heynen, University of Georgia

Claire Colomb, University College London

Bjarke Skærlund Risager, Roskilde University

Federico Venturini, University of Udine

Andrew Kent, Antipode: A Radical Journal of Geography

Margaretta Lin, University of California, Berkeley

Luis Trujillo, University of California, Riverside

Mariska Jung, Vrije Universiteit Brussel and De Nieuwe Meent

Dubravka Sekulic, Royal College of Architecture

Karen Kubey, Columbia University

Loren March, University of Toronto

Sonia Arbaci, University College London

Godofredo Pereira, Royal College of Art

Sophia Maalsen, University of Sydney

Nicole Gurran, University of Sydney

Cuz Potter, Korea University

Lorenzo Gabrielli, Universitat Pompeu Fabra

Helga Leitner, University of California, Los Angeles

Alistair Sisson, University of Wollongong

Hal Pawson, University of New South Wales

Kathleen Flanagan, University of Tasmania

Peta Wolifson, University of Sydney

Keith Jacobs, University of Tasmania

Sonia Roitman, University of Queensland

Eric Sheppard, University of California Los Angeles

Peter Phibbs, University of Sydney

Hazel Easthope, University of New South Wales

Hanna Hilbrandt, University of Zurich

Molly Ayton, Homes for All

Mirka Erier, Thünen-Institut für Marktanalyse

Michael Janoschka, Universität Leipzig

Georgia Alexandri, University of Leeds

Daniel Mullis, Peace Research Institute Frankfurt

Dominika V. Polanska, Uppsala University

Sophie Oldfield, University of Basel

Rowland Atkinson, University of Sheffield

Anne-Laure Amilhat Szary, Pacte Laboratoire de Sciences Sociales

Freya Higgins-Desbiolles, University of South Australia

Mara Ferreri, University of Northumbria

Jon Cloke, Social Energy System Consultants

Rabea Berfelde, Goldsmiths, University of London

Audrey Verma, Newcastle University

Luisa Gehriger, University of Zurich

Jacob Geuder, Verein Stadt für Alle Basel

Daniela Del Bene, Universitat Autonoma de Barcelona

Luís Mendes, Universidade de Lisboa

Camila Cociña, University College London

Richard Waldron, Queen’s University Belfast

Sarah Glynn

Faith MacNeil Taylor, Royal Holloway University of London

Eija Meriläinen, University College London

Robert Barbarino, TU Dortmund University

Tilman Hartley, Autonomous University of Barcelona

Aaron Vansintjan, Birkbeck College University of London

Mariana Galacini Bonadio, Federal University of Rio de Janeiro

Barbara Lipietz, University College London

Carla Maria Kayanan, University College Dublin

Ryan Centner, London School of Economics and Political Science

JP Sapinski, Université de Moncton

Noah Chasin, Columbia University

Norman Rantisi, Planners Network

Gareth Millington, University of York

Thomas Angotti, Hunter College and Graduate Center, City University of New York

Raktim Ray, University College London

Byron Miller, University of Calgary

Alexandra Gomes, London School of Economics and Political Science

Viv Crick, Middlesex University

Robert Crick, Middlesex University

Truus Jansen, housing activist

Fred Milson, Lambeth Homes For All

Sandy Broadhurst, Stockport Tenants Union and Stockport Labour Party

Louise Kendrick, Acorn Tenants Union

Anna Plyushteva, University of Oxford

Ute Lehrer, York University (Toronto)

Laura Colini, Tesserae Urban Social Research

Ashley Hernandez, University of California Irvine

Kosta Mathéy, International Academy Berlin

Kate Shaw, University of Melbourne

Matthias Bernt, Leibniz Institute for Research on Society and Space

Ines Schaber, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig and California Institute of the Arts

Luca Bertolini, University of Amsterdam

Pascal De Decker, KU Leuven

Jelke Bosma, University of Amsterdam

Myfanwy Taylor, University of Leeds

Christy Petropoulou, University of the Aegean

Emanuele Belotti, Università IUAV di Venezia

Catharina Thörn, University of Gothenburg

Jorge André Moreira, housing activist

Jannis Kühne, Instituto Universitário de Lisboa

Diego García-Mejuto, Newcastle University

Caitlin Buckle, University of Sydney

Ana Cordeiro Santos, University of Coimbra

Vanessa Melo, Universidade dos Açores

Rose Gilroy, Newcastle University

Ana Gago, Universidade de Lisboa

Francesco Biagi, Universidade de Lisboa

Wouter van Gent, Universiteit van Amsterdam

Rita Silva, Habita Association for the Right to Housing and the City

Frank Moulaert, KU Leuven

Jorge Malheiros, Universidade de Lisboa

Georgiana Varna, Newcastle University

Rowan Arundel, Universiteit van Amsterdam

Marco Allegra, Universidade de Lisboa

Eduardo Ascensão, Universidade de Lisboa

Chris Kesteloot, KU Leuven

Liette Gilbert, York University (Toronto)

Barbara Van Dyck, Coventry University

Abigail Schoneboom, Newcastle University

Tiago Mota Saraiva, architect and urbanist

Amanda Huron, University of the District of Columbia

Patrice Riemens

Arnold Reijndorp, Univesity of Amsterdam

Wilbert den Hoed, University of Strathclyde

Pauline Lipman, University of Illinois-Chicago

Keisha-Khan Perry, University of Pennsylvania

Jere Kuzmanić, University of Split

Virginie Mamadouh, University of Amsterdam

David Webb, Newcastle University

Giovanni Allegretti, Coimbra University

Sinéad Kelly, Maynooth University

Ioana Florea, Common Front for Housing Rights (Bucharest) and University of Gothenburg

Tino Buchholz, University of Stuttgart

Iacopo Zetti, Univesity of Florence

Marisela Gomez, Social Health Concepts and Practices

Carlo Cellamare, Sapienza Università di Roma

Yvonne Kunz, KITLV Royal Netherlands Institute for Southeast Asia and Caribbean Studies

Sara Brysch, Delft University of Technology