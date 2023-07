El programa de Vox es incompatible con la UE

El viernes pasado, el partido ultraderechista Vox hizo público su programa para las elecciones generales del 23J. Cuando termine de escribir estas líneas, es probable que algún profesor o profesora de Derecho Constitucional haya explicado que su programa es una enmienda a la totalidad de la Constitución de 1978 que solo puede cumplir si obtiene las dos terceras partes de los escaños del Congreso y del Senado, así que voy a tratar de explicar que el programa de ese partido exige la salida de España de la Unión Europea (UE) y convertirse en un paria internacional.

Comenzaré tratando por qué el programa de Vox implica abandonar la UE:

1. La pertenencia a la Unión supone para los Estados derechos y deberes. Si algún Estado incumple sus deberes, puede ser llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Luxemburgo) que puede dictar sentencias que son obligatorias y, si no se cumplen, el Estado incumplidor debe pagar cuantiosas multas. Pues bien, el programa de Vox propone que España se reserve el derecho de no cumplir las normas de la UE que no le gusten y de incumplir las resoluciones del Tribunal de Luxemburgo que digan que España viola el derecho de la Unión (apartados 266 y 285 de su programa y mensaje en su Twitter oficial el 12 de julio de 2018 pidiendo un “Spexit judicial”). Eso solo es posible abandonando la Unión Europea.

2. El capítulo 6 de su programa ('Producido en España') también es imposible de cumplir estando España dentro de la Unión Europea y, además, hace alarde de una ignorancia absoluta. Por poner un ejemplo, el apartado 79 propone establecer controles fronterizos para “TODOS los productos de terceros países que lleguen a nuestro mercado”. Puesto que no excluye a los de la UE, es evidente que pretende el abandono de la Unión. Y, por si hubiera alguna duda, el apartado 80 defiende abiertamente incumplir las normas de la Unión que considere que perjudican a los productores.

3. Por último, su propuesta de prisión permanente no revisable para que algunos delincuentes mueran en la cárcel (apartado 373 de su programa y varias declaraciones en las hemerotecas como, por ejemplo, unas declaraciones de Abascal en Canal Sur este 21 de junio), además de contraria a la Constitución, se opone a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que no lo puede cumplir sin reformar la Constitución y sin un spexit en toda regla.

Además de proponer abandonar la Unión Europea, el programa del partido ultra supone que España se convierta en un paria dentro del Consejo de Europa (organización distinta a la Unión Europea, formada por 46 Estados) y de la comunidad internacional en general, como vamos a ver:

1. Así como la Unión Europea tiene el Tribunal de Luxemburgo, el Consejo de Europa tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo), que es su buque insignia. En el apartado 266 de su programa se reserva el derecho de incumplir las decisiones de ese tribunal que no le gusten. ¿Hay algún Estado del Consejo de Europa que haya aprobado una ley para reservarse ese derecho? Sí: la Rusia de Vladimir Putin, actualmente expulsada del Consejo.

2. En su programa electoral y en las hemerotecas afirma por activa y por pasiva que no existe la violencia de género o machista. Esa afirmación es contraria al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en concreto, a su artículo 3, que define la “violencia contra las mujeres por razones de género” y la diferencia de la violencia doméstica.

En consecuencia, Vox propone que España se retire de ese convenio. ¿Hay algún Estado que haya firmado y ratificado ese tratado y, después, se haya retirado? Sí, lo hay: la Turquía de Erdogán. Que el programa de Vox tenga como referentes a Putin y Erdogán me parece inquietante.

3. En el capítulo de inmigración, el apartado 207 de su programa propone la expulsión inmediata de los menores no acompañados. Esta propuesta es contraria al artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (otro motivo para el spexit que desea) y al artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño de 1989, lo que exige su abandono. Esta convención ha sido ratificada por todos los Estados del mundo, excepto los Estados Unidos. Que España pase a ser el segundo en no ser parte y el primero en retirarse de ella deterioraría su imagen internacional y contribuiría a convertirlo en un paria.

4. También defiende que España se convierta en un paria internacional en el apartado 255 de su programa, en el que afirma abiertamente que, si gobiernan, se abandonará el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ese acuerdo está ratificado por todos los Estados del mundo excepto Yemen, Irán y Libia. Vox propone separarse de todo el mundo excepto de esos tres Estados modélicos.

5. Por último, aunque puede que me deje cosas, lleva años enfrascado en una cruzada contra la Agenda 2030. Esa agenda fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General de la ONU en 2015, es decir, cuando era presidente Mariano Rajoy, contando con los votos favorables de economías capitalistas como Singapur o Estados Unidos y comunistas como Cuba y Corea del Norte. Si en algunas de sus propuestas tiene los referentes de Putin y Erdogan, con esta se queda más solo que la una.

En definitiva, el programa internacional de Vox puede resumirse en abandonar la Unión Europea siguiendo al Reino Unido y en enfrentarse a la comunidad internacional.