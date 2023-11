El 'déjà vu' de la “legislatura bronca e inestable”

Coge aire e intenta leer de un tirón el siguiente párrafo:

Arranca una legislatura amenazada por la inestabilidad. Un Congreso crispado y dividido hace presidente a Sánchez. Lo visto en la sesión de investidura augura un clima de máxima crispación y una constante inestabilidad. Clima político inflamado. Polarización extrema. Se inicia una legislatura que se prevé dura y conflictiva. El radicalismo solo traerá inestabilidad. Arranca la legislatura más bronca, pendiente de las exigencias de sus aliados independentistas. Un gobierno rehén. Investidura al abismo. Los socios de investidura hacen presagiar una legislatura de alto riesgo para la Constitución. Primer aviso de los independentistas: amnistía y referéndum o bloqueo a Sánchez. Victoria del rupturismo. Un gobierno contra la mitad de España. Sánchez consuma la ruptura con la Transición. El PSOE liquida la socialdemocracia. Una derecha bronca acusa al PSOE de entregar España a “golpistas y terroristas”. El PP acusa a Sánchez de ponerse en manos de los independentistas y “cambiar el régimen” por seguir en el poder. El líder del PP anunció una oposición férrea: “estaremos en las calles y tribunales, no habrá recurso que no usemos”. Abascal le considera al frente de un “gobierno ilegítimo”. Preocupación entre los empresarios por la inestabilidad: la patronal cree que continuará la incertidumbre.

¿Te da pereza leer el párrafo anterior? Pues más pereza te va a dar cuando sepas que es un corta y pega de la prensa española… de enero de 2020. Te lo juro, no he añadido nada, me he limitado a copiar de las portadas de la prensa nacional y regional de los días 7 y 8 de enero de 2020, cuando Sánchez fue investido en la anterior legislatura. La prensa de derecha, los editoriales y articulistas, la oposición en el Congreso, ya lo dijeron todo entonces: inestabilidad, crispación, gobierno rehén del independentismo, golpistas, ilegítimo… Exactamente lo mismo, palabra por palabra, que estos días oímos y leemos alrededor de la nueva investidura de Sánchez.

Releerlos hoy provoca un insoportable y marmotesco déjà vu, sí; pero también tranquiliza: menos lobos, Caperucita. Menos soflamas, menos palabras mayúsculas y sobreactuadas, menos amenazas, menos miedo a que venga un tiempo inestable, bronco y estéril, Caperucita, a otro con ese cuento. ¡Que eso mismo ya nos lo dijisteis hace cuatro años! Y el resultado, a la vista está: acabó siendo una legislatura larga, bastante estable y muy productiva. Salieron adelante los presupuestos y numerosas leyes y reformas, y todo con una pandemia por medio; en contraste con el último gobierno de Rajoy, que fue el más improductivo legislativamente de la democracia y solo consiguió aprobar un presupuesto.

Revisar la prensa de enero de 2020 tiene su gracia por otro motivo: fíjate en quiénes intervinieron aquel día en el Congreso, quiénes lideraban hace cuatro años los grupos parlamentarios. Y mira quién ha sobrevivido de todos ellos. Sí, él.

Hay gobierno para rato. Y mucho que trabajar. Venga.