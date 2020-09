Díaz Ayuso se declara en rebeldía

Tras diversos intentos de diálogo y negociación, el Gobierno de Sánchez ha recurrido al Consejo Interterritorial de Salud, donde las comunidades autónomas han aprobado el plan del ministerio de Sanidad que implica cerrar diez ciudades de Madrid. Lo ha hecho con los votos en contra de Galicia, Madrid, Andalucía y Catalunya, la abstención de Murcia y los votos a favor del resto, incluida Castilla y León, con gobierno de coalición PP–Ciudadanos, como el de Madrid. El Gobierno madrileño ha reaccionado afirmando que semejante decisión carece de validez jurídica, que el Ejecutivo central tiene prisa "por intervenir Madrid, no por combatir el virus" y ha amenazado con no cumplir la orden, cual rebelde frente a un 155.

La reacción de la Comunidad de Madrid pone en evidencia que el llamado problema territorial no es solo un asunto periférico. Con el juego que ha seguido estos días, a modo de dónde está la bolita, ha mostrado una prioridad clara: tener conflicto político y ganarlo, evitando impulsar un confinamiento que le suponga impopularidad en determinadas zonas y mostrando que no quiere acatar decisiones del Gobierno central, aunque eso suponga evadir la responsabilidad de adoptar un pacto y las medidas necesarias para doblegar la curva de contagios.

Expertos de todo signo están de acuerdo en que es preciso actuar ya para evitar que las infecciones aumenten aún más, pero los dirigentes de Madrid, la región con más casos por habitante de toda Europa, pretenden otros planes. Primero compartieron rueda de prensa con el Gobierno central, después tensaron la cuerda, más tarde dijeron aceptar un preacuerdo pero veinticuatro horas después, este miércoles, anunciaban que no estaban de acuerdo con el principio de acuerdo que habían aceptado. Aun así en Twitter el vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado, de Ciudadanos, seguía manteniendo como tuit fijado –es decir, priorizado para que sea el primero que se vea– su mensaje del día anterior:

"Satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus. Espero que se ratifique en el Consejo Interterritorial que se celebrará mañana. El diálogo da resultado. La unidad salva vidas y empleos".

Finalmente, ni unidad ni abordaje conjunto. Su Gobierno, el de Madrid, no solo no ratificaba el acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud, sino que votaba en contra. El pacto, que saldrá como normativa en una orden ministerial, implica, entre otras cosas, el confinamiento de aquellas áreas con más de quinientos contagios por cada cien mil habitantes, lo que en la práctica implica confinar diez ciudades, todas ellas pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

Nada de esto se entiende sin ser conscientes plenamente de la naturaleza del PP madrileño, de Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez –conocido también como MAR– curtido en batallas como mano derecha de José María Aznar cuando éste era presidente del Gobierno español. Hoy en día Aznar es presidente de la Fundación FAES, que precisamente este miércoles afirmaba que comprende "el valor simbólico" que tiene que "un catalán socialista" como el ministro Illa "amenace con cerrar Madrid". Hay quien tiene la virtud de rascar hasta encontrar un conflicto nacionalista en

Decía Oscar Wilde que no conviene discutir con un imbécil porque éste te hará descender a su nivel, y en el fango los imbéciles siempre tienen más experiencia. En un contexto de pandemia el Gobierno de Madrid ha planteado conflicto con el objetivo de que haya revolcón en el barro, para que desde fuera no se distinga si en medio de la confusión hay quien intenta el diálogo.

El empeño del PP madrileño por saquear lo público viene de lejos, con años de recortes, y está por encima de las exigencias científicas actuales para paliar los efectos de la COVID-19. Con sus políticas ha segregado los barrios con menos renta per cápita, dejando fuera del confinamiento las áreas más adineradas. A pesar de las evidencias, no ha contratado los rastreadores necesarios. Faltan docentes y personal sanitario. Tampoco ha fortalecido la red de metro. A pesar del crecimiento de los contagios, no ha implementado las medidas necesarias.

Sus prioridades son otras. Siguiendo su línea de favorecer al sector privado y la especulación urbanística, este jueves pretende aprobar una reforma de la ley del suelo, sin debate ni posibilidad de enmiendas, que suprimirá buena parte de las licencias, algo que han criticado diversos ayuntamientos, asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos ecologistas y agrupaciones de la oposición política regional.

El PP de Madrid desliza entre líneas un mensaje falaz que contrapone la economía a la salud, como si fueran dos asuntos desvinculados y enfrentados. En el mundo de la diplomacia internacional es bien sabido que hay actores que solo estarán dispuestos a negociar con voluntad cuando el precio de no tener paz les resulte más alto que el de tenerla. He aquí la cuestión de los días de atrás: Cómo hacer entender al Gobierno de Ayuso que en el contexto actual no habrá a medio plazo una mejora sólida ni de la salud pública ni de la economía madrileña si no se cuida la salud de todos.

Los barrios del sur, mientras tanto, siguen reivindicándose. Por segundo jueves consecutivo, las áreas de Madrid afectadas por la segregación saldrán a la calle para decir "no al confinamiento de clase" y para pedir los recursos sanitarios y en servicios sociales que las autoridades madrileñas les están negando.