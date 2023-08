El dilema de Puigdemont

En un clima de incertidumbre general, los diputados de la nueva legislatura eligen este jueves la Presidencia y la Mesa del Congreso. Una ceremonia democrática que, en tiempos ya idos –cuando la política se dirimía entre el PSOE y el PP con el apoyo ocasional de los nacionalismos vasco y catalán–, era poco más que un trámite previo a la investidura, que tampoco pasaba de un acto protocolario por muy acalorados que fuesen los debates entre las formaciones rivales. Cuando se llegaba a la votación de la Mesa del Congreso y a la posterior investidura los acuerdos estaban cerrados, y la normal era que el partido ganador de las elecciones presidiera el Congreso y el Gobierno. Si se necesitaba del apoyo del PNV o de CiU, se negociaba con ellos, ya fuera un aumento de las partidas presupuestarias, una extensión de las competencias autonómicas –como hizo con especial generosidad Aznar– o el apoyo a un nuevo Estatut catalán, como se comprometió Zapatero en su primer mandato.

Esa época, añorada por algunos nostálgicos de la Transición, terminó abruptamente por la irrupción en la escena política de Podemos y Vox, que puso fin al bipartidismo imperfecto vigente hasta entonces. Y por el creciente deterioro de la relación de Catalunya con el Estado español –sobre todo a raíz de la amputación del nuevo Estatut por parte del Tribunal Constitucional en 2010– que desembocó en la traumática declaración unilateral de independencia siete años más tarde.

El hecho es que Junts, el partido que tiene hoy la llave de la política española, es bien distinto a la Convergència de Pujol: desconfía aún más sin cabe del Estado español y tiene mucho más acentuada la voluntad de independencia. Entre otras cosas, porque ha visto cómo, ante un problema de profundas raíces políticas como sus pretensiones secesionistas y el fallido referéndum de 2017, el Estado reaccionó con una dura represión contra los participantes en la consulta al amparo de la aplicación –apoyada por el PSOE– del artículo 155 de la Constitución y con una drástica activación del aparato judicial para perseguir a los organizadores del referéndum. Es cierto que la situación se ha apaciguado gracias a la apertura de vías de diálogo por el Gobierno de Sánchez, pero solo desde la ignorancia o la manipulación se podría afirmar que las heridas se han cerrado.

En estas circunstancias, puede ser comprensible la reticencia de Junts –también de ERC, aunque este partido ha mostrado una mayor disposición al acuerdo– a convertirse en el facilitador de la gobernabilidad del Estado español. En este caso, a permitir que el bloque progresista se haga con el control de la Mesa del Congreso y a que, en un paso posterior, Sánchez sea investido presidente del Gobierno. Desde su residencia en Waterloo, donde lleva seis años enfrentando en los tribunales europeos las reclamaciones de la justicia española, Puigdemont ha dicho que no tiene “ninguna confianza” en los partidos españoles y ha exigido “hechos comprobables antes de comprometer ningún voto” de Junts. No precisó cuáles son esos “hechos comprobables”, pero cabría imaginar que incluyen la aprobación de una amnistía general para los encausados por el procés –reconocidos juristas consideran que tendría encaje en la Constitución–, la superación del contencioso linguístico y la discusión sobre un nuevo Estatut que redefina el alcance de la nacionalidad catalana. En el tapete está también el derecho de autodeterminación, un tema sin duda delicado, pero que algunos constitucionalistas ven viable en determinado marco conceptual, con un significado más flexible del término autodeterminación. Al cierre de esta columna había un total hermetismo en la formación independentista; solo había transcendido que sus siete diputados preveían reunirse en la mañana de este jueves, poco antes de la elección de la Mesa, lo que no ayudaba a despejar las incógnitas sobre el papel que finalmente jugará el partido independentista.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, afirmó este miércoles que está negociando al “máximo nivel” con Junts y otras formaciones para intentar desbloquear el acuerdo de la Mesa del Congreso. Cabe presumir que el PSOE también está intensificando los contactos con el mismo fin. Pedro Sánchez ha lanzado en las últimas horas dos guiños públicos a Junts y ERC: ha propuesto para la presidencia del Congreso a Francina Armengol, expresidenta balear que ha demostrado sensibilidad y buena cintura hacia los partidos independentistas, y se ha comprometido a impulsar las alenguas cooficiales españolas en la Unión Europea. Quizá más importante que esos gestos sea recordar la virulencia de los ataques de la derecha y su artillería mediática, con el consecuente desgaste político, que tuvo que padecer el Gobierno progresista por indultar a los principales protagonistas del procés y por modificar la normativa penal con el fin de derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación.

Por supuesto que Junts está en su derecho de hacer valer el papel decisorio que las elecciones del 23J le han dado en la política española. Seguramente también lo están haciendo, a su manera, ERC y el PNV. Es lo que haría cualquier partido en una posición semejante. Tan solo EH Bildu ha comprometido su apoyo al bloque progresista sin contraprestaciones.

En contra de lo que muchos piensan, Puigdemont se enfrenta a una encrucijada muy difícil y de la respuesta que le dé dependerá en buena medida el futuro de su proyecto político en Catalunya. Hay quienes desde la equidistancia sostienen que a los independentistas les conviene tener gobernando en el Estado a la derecha, por aquello de que “los extremos se alimentan”. En este momento histórico el “extremo” que debe realmente inquietar es la ola de extrema derecha que se extiende por el mundo y que está arrastrando en su delirio a los viejos partidos conservadores. Una derecha radicalizada y reaccionaria que en España encarnan el PP y su socio Vox, defensor de la desmantelamiento de las autonomías y enemigo del fortalecimiento de las lenguas cooficiales, para el que la siguiente aplicación del 155 en Catalunya sería “mucho más dura”.