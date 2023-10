Feijóo acabará acusando a Sánchez de maleducado

A Feijóo se le está haciendo más larga la investidura de Sánchez que la suya propia. Si en su caso le costaba llenar tantas semanas sin nadie con quien reunirse ni votos que conseguir, las negociaciones del PSOE y Sumar con los independentistas van a secarle el diccionario como duren una semana más. Otro domingo de mítines y declaraciones, y no sé qué más podrá decir que no haya dicho ya antes.

Atención a la secuencia discursiva, porque es espeluznante. Desde que fracasó en su investidura hace menos de un mes, Feijóo ha hablado día sí y día también sobre Pedro Sánchez, los pactos con el independentismo y la posibilidad de una amnistía. He recopilado para ustedes todas sus intervenciones de las últimas semanas (mis domingos son así de apasionantes, sí) y esta es la lista de calificativos, en orden cronológico: engaño a los ciudadanos, degradación política y moral, atropello a la democracia, equivocación histórica, disparate democrático, fraude electoral masivo, cacique que no se somete a las leyes, ataque a España, ataque a la Constitución, ataque a la Transición, nos llevan a la Edad Media, horizonte balcánico, el mayor fraude de la democracia española, pleitesía a Bildu, degradación institucional, al servicio de un prófugo, un gobierno cuya tripulación tiene como objetivo hundir el barco, lo nunca visto en 45 años de democracia…

Normal que este domingo en Toledo, viendo que se le agota el repertorio, haya acusado a Sánchez y al PSOE en tono desesperado y echando mano ya de cualquier cosa: no tiene amor propio, falta de integridad y de vergüenza, solo se quiere a sí mismo, le da la espalda a la decencia, ha perdido la palabra, algún día mirará atrás y se avergonzará… Suena un poco a novio despechado, ¿verdad? “¡Solo se quiere a sí mismo!”. O a borracho farfullando mientras le echan del último bar: “¡Algún día mirará atrás y se avergonzará!”

Como le den otra semana más, acabará acusando a Sánchez de, yo que sé, ¡maleducado! Que es lo peor que se puede decir de un villano, como escribió De Quincey en su célebre y archicitado 'Del asesinato considerado como una de las bellas artes': “Si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente”. Es así: se empieza por matar y se acaba no dando los buenos días. Se empieza por romper España y se acaba no saludando cuando te cruzas por los pasillos del Congreso.

“Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse”, remata De Quincey. Algo así le pasa al propio Feijóo: no sabemos (ni él mismo sabe) dónde podrá detenerse en su cuesta abajo verbal contra el gobierno. Si todo responde a un plan del PSOE y Sumar, reconozcamos que es un plan genial: alargar las negociaciones, dejar que el PP se desfonde argumentalmente y llegue vacío a la investidura, sin nada que decir que no haya dicho ya antes, cansino y desarmado, y los ciudadanos hartos del mismo raca-raca.