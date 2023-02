La indefensión

Lees en fuente fiable los elogios de altos cargos de la Comisión Europea a la gestión que el Gobierno español hace de los fondos Next Generation EU. España es el país que más rápido está ejecutando el plan de recuperación y más fondos del NGEU ha recibido ya al haber enviado el primero sus proyectos: 37.000 millones de euros. Fuentes tan fiables como ellos mismos diciéndolo, tanto la presidenta Ursula von der Leyen, como el vicepresidente para temas económicos Valdis Dombrovskis. Ambos del Partido Popular Europeo (PPE). Y de casualidad te topas con el informativo de Antena 3 del domingo por la noche, presentado por Matías Prats, y te encuentras con una versión llena de sombras.

No es la primera vez. Ni mucho menos. Este certero trabajo del periodista Idafe Martin Pérez, desde Bruselas, para Infolibre, “Así se gestó la campaña de ruido y mentiras sobre los fondos europeos desmontada (por tercera vez) por Bruselas”, detalla cómo cada vez que se acercaba el pago de un nuevo tramo, “desde las terminales de la derecha mediática madrileña se ha encendido el ventilador”. Es jugosísimo el relato, que incluye desde afirmaciones categóricas falsas hasta argumentos pueriles con “salsa rosa”. Sirve para ver el nivel de bajeza que se alcanza buscando desprestigiar al Gobierno de España. Mucho mejor cambiarlo por el de sus patrocinados que salivan desde el principio por hacerse con el jugoso bocado.

A la vez, llegaba a España la 'misión Hohlmeier', compuesta por políticos de derecha y ultraderecha, que se oponen a esos Fondos y que lidera la democristiana alemana Monika Hohlmeier. Enfrentada en lucha interna con Von der Leyen, lleva meses cargando duramente contra el Ejecutivo español en connivencia con el PP. Políticos, no técnicos, como explicaba con sobriedad el Delegado de El Confidencial, Nacho Alarcón, aquí. Los técnicos están satisfechos de la gestión española.

Escuchar a la furibunda activista contra el Gobierno español Ana Rosa Quintana en Telecinco con una vergonzosa cadena de mentiras o a García Ferreras en La Sexta calificando el encuentro de “tenso examen” es muy burdo.

Aquí, en este caso, tienen un ejemplo muy ilustrativo de cómo se traduce la realidad a manipulación mediática y demuestra el grado de indefensión que sufre la ciudadanía. Y es doblemente grave.

La indefensión determina el estado de la persona falta de la ayuda o protección que necesita. Es sinónimo de desamparo, desvalimiento, abandono, orfandad… La Constitución Española la protege en su artículo 24. Dice que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Ay, la justicia. El Consejo General del Poder Judicial lleva más de cuatro años caducado y, elegido bajo las normas impuestas por Mariano Rajoy en 2013, ocupa los sillones desde hace 10 años contra natura por el empecinamiento del PP de no aceptar desprenderse de un poder que no le corresponde ya por el resultado de las urnas. Igual esta anomalía también causa indefensión.

Algunas son de extrema gravedad, vitales como la Sanidad Pública en un Estado social y de Derecho, que así lo fijó la Constitución también. Vemos y padecemos sus insoportables recortes en varias comunidades. Con Madrid en cabeza para liderar la menor inversión en salud por ciudadano. La sanidad privada de mutuas acusa saturación por las deficiencias de la privada. De este modo, se sufre un auténtico desamparo ante cualquier dolencia. Hemos de soportar además la desvergüenza de medios de ultraderecha sacando “encuestas” en las que los ciudadanos dicen preferir la privada. Se ha de garantizar la pública para todos, luego que cada cual haga lo que le parezca o pueda. El último proyecto avanzado por Madrid, si recuerdan, es “ir a un modelo basado en la enfermería y la videoconsulta” en Atención Primaria. Una suma que produce indefensión grave y que se extiende por otras comunidades. Andalucía se apunta a algo parecido con presteza. Cataluña tampoco se queda atrás.

Burdas mentiras mediáticas para ensuciar la brillante gestión española de los Fondos UE. Indefensión ante la manipulación informativa o el destrozo de la Sanidad Publica. Un mandato constitucional que exige a la justica protegernos contra la indefensión. Un CGPJ caducado. Y hay más.

Se cumple un año de la expulsión sumarísima de Pablo Casado como presidente del PP y salen a la luz entresijos de las traiciones y espeluznante cinismo de quienes ocuparon con él -y ocupan hoy con Feijóo- puestos de responsabilidad, de los dosieres internos para asestar autenticas puñaladas traperas. Y estos personajes siniestros ostentan mando en plaza en asuntos esenciales para la ciudadanía. Y no pasa nada.

¿Dónde están las revelaciones de las técnicas que usa el principal partido de la oposición para sus luchas de poder internas y contra otros partidos? ¿Cómo se acató sin más echar a un presidente del PP por quejarse del provecho sacado por el hermano de Ayuso con las mascarillas en lo peor de la pandemia? ¿Cómo se acepta a una Cuca Gamarra que le dio la puntilla tres días después de elogiarlo por su denuncia? Un partido así, pozo de traiciones y malas artes, produce una indefensión estremecedora a poca consciencia y conciencia que se tenga. Y ahí está. Recortando la sanidad pública y la decencia social con sus trampas e insultos. Lavaron sus lamparones en casa y soltaron un río de mugre que la mayoría se empeña en ignorar.

Los programas audiovisuales punteros, las portadas y todo el resto de la cadena siguen erre que erre con Irene Montero y el Ministerio de Igualdad. El machismo rancio se atrinchera pertrechado por primeros espadas acreditados en la materia. Brota una violencia descarnada. No dan resquicio a la crítica: hay que volver a la mujer-mujer que no se mete en camisa de varas o toca afrontar ataques de bajezas largamente experimentados. Esos grandes trozos de sociedad inmunda causan indefensión.

En el aniversario de la guerra, Biden visita sus colonias comerciales. Putin proclama que nadie vencerá a Rusia y congela el tratado de Desarme Nuclear firmado con EEUU. La Unión Europea se apresura a gastar 4.000 millones más en armas que no pararán misiles. Más que en indefensión es vivir a la sopa boba en medio de una inquietante serie de intereses que no se paran en nada.

Es exigible en España que el Gobierno propicie caminos que nos protejan de tal cúmulo de causas de indefensión. Que no contribuya con sus cesiones a la derecha y sus extensiones mediáticas a más desamparo, más impotencia sobre todo.

Y aún faltan los responsables genéricos que parecen no entender qué buscan los partidos y periodistas corruptos manipulando y se tragan bulos mayúsculos, ¿piensan por lo más remoto que lo hacen por el bien de los ciudadanos?

Los seguidores de esta gran mole podrida y manipuladora han descubierto un mecanismo de la democracia que ahora les llena la boca. Las críticas a toda evidencia de malversación y trampa, de despojo a los ciudadanos, de machismo, de odio, los solventan diciendo: No respetas a quien no piensa como tú. No es lo que piensan, es lo que hacen, su complicidad con los terribles destrozos que causan a la sociedad.

La indefensión puede ser todavía más perniciosa cuando ya entra en la barrena de la “indefensión aprendida”. El concepto fue formulado a finales de los años 60 del siglo pasado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman. quien investigó, con perros, cómo se aprende la pasividad ante los castigos injustos, la impotencia asumida. Tras someter a un animal a descargas eléctricas sin posibilidad de escapar de ellas, termina por no activar ninguna respuesta defensiva. Una vez experimentado o creído que no se puede hacer nada contra el daño que te infieren, que ninguna actitud detiene las descargas dolorosas, ya no se reacciona. Como sí hacen los sujetos que siempre han tenido la oportunidad de luchar contra la agresión.

Creo que está claro el proceso. Llega un momento en el que gana la podredumbre, la mentira, la codicia, si no se ha aprendido a luchar contra ellas. Ésa es la clave.