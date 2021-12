Isabel se enciende y nos apaga

"Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora" Mateo 25,13

No me vengan luego con que les breamos con las cosas de Madrid. Juro por lo más sagrado que esto es muy chistoso y que merece echar un buen ratito. A la presidenta madrileña no le basta con la pandemia que sufrimos —eso lo ha arreglado ya ella hace rato con cañas y un poco de jeta— así que se ha embarcado en protegernos de otros males que no nos acechan pero que le van a dar más juego. Aquí es donde se nota los buenos profesionales de la televisión que la rodean porque, seamos sinceros, este guion ya no da para más y por más vueltas que le des ni te sale una escaleta ni te sale canutazo lucido ni un pleno en condiciones.

Así que, como es tan dispuesta y tan pizpireta y tan fresca, no ha tenido otra que llevar al Consejo de Gobierno —o sea a un foro oficial— un presunto plan para hacer frente a un Gran Apagón que todos los sectores implicados y expertos de todos los ámbitos profesionales consideran imposible. Faltan doce días para el 28 y aun así Isabel Ayuso ha puesto a sus servicios del 112 —esos que no pudieron mandar una ambulancia a tiempo a una mujer cuya madre "señora, con lo que me dice se está muriendo"- a hacer un papelito que echarle encima al Gobierno. Esa era el único objetivo, envidar con algo y todo lo demás es de atrezzo y de apuntarse a las locas teorías de la ultraderecha austríaca y asimiladas, que eso también le hace cosquillitas a sus socios.

Han cogido lo del gran apagón improbable porque se lo han dado medio mascado pero puestos a estar preparados para todo hay quien les va muy por delante ¿Qué pasa con los zombis, eh? Ya hemos visto lo jodidos que son los virus ¿Vamos a poder con los zombis invitándoles a las terrazas a tomarse unas birras? Lo cierto es que en Estados Unidos le han cogido la delantera a Isabel, aunque no pierdo la esperanza de ver a ese señor que se precia de ser juez y que aspira a ministro de Justicia informando sobre cómo hacer frente al Apocalipsis de los muertos vivientes. Todo llegara, Beni, paciencia. Decía que van con retraso. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses hace ya más de una década que publicaron su guía para hacer frente y sobrevivir a un apocalipsis zombi. El documento se basaba en una de las profecías de Nostradamus que aparentemente vaticinaba que en 2021 aparecerían "personas medio muertas" antes del fin del mundo. Cabe aquí pensar que la administración norteamericana estaba tan ida como la de IDA pero lo cierto es que se trataba de una operación de publicidad para conseguir que los más jóvenes conocieran la existencia de los centros y las tareas que desempeñaban y lo consiguieron. Anoten, era una estrategia de marketing.

Yo le exigiría a la presidenta de la CAM, como ella le ha exigido al Gobierno respecto a su fantasía del Gran Apagón, que nos dotara de un plan de contingencia contra el apocalipsis zombi porque eso es mucho más difícil de torear. Aún así me he relajado mucho cuando he sabido que en una respuesta oficial del Gobierno de Mariano Rajoy a un senador de Compromís, éste respondió que dudaba de que "los zombis pudieran llevarnos al apocalipsis" pero que si fuera eso a lo que nos abocaran, todos los senadores debían relajarse porque no habría que prepararse dado que era imposible que sobrevivieran dado que apocalipsis es, por definición, el fin del mundo. No tendría tampoco su señoría que preocuparse mucho. Les daría el mismo consejo, que se sentaran a esperar. Martell, el senador que presentó la pregunta, lo hizo como modo de protesta para llamar la atención sobre la mala calidad de las respuestas que el Gobierno del PP daba a las cámaras. O sea, era también una operación para llamar la atención.

Luego tenemos el pequeño problemilla de la invasión alienígena. Muchos piensan que cuanto más tiempo pasa más probable es que los otros habitantes del universo lleguen a la Tierra. No dudo de que la NASA, la CIA y todas las agencias inventadas y por inventar tendrán su propio plan de contingencia pero ¿lo tiene Ayuso? ¿Qué va a ser de nosotros en la guerra de los mundos? En realidad, autores como Boan y Taylor ya publicaron una obra, que recomiendo al consejero López y al resto del gobierno madrileño, titulada "Una introducción a la defensa planetaria" porque si España es Madrid y Madrid es España con proyección al mundo ¿no nos compete también salvar al planeta? Taylor consideraba que "deberíamos crear una resistencia insurgente al estilo talibán" por si esto llegaba a pasar y que "la falta de preparación nos puede llevar a tener que improvisar". ¿Lo ves superAyuso? Ahí es dónde está tu papel. López es muy capaz de ponerse al frente del adiestramiento de los "alienistas" y, si no, Miguel Ángel Rodríguez se lo arregla en dos patadas.

Ya puestos les recuerdo que estamos en el momento antes del fin del mundo según la llamada Profecía de los Papas de San Malaquías ¿A ver si va a ser por eso que una comunista como Yolanda Díaz ha sido recibida por quien ocupa la silla de San Pedro? Y están las cruces invertidas de Granada, que eso no es moco de pavo. Según la profecía, en la que el santo enumera a los 112 Papas que tendrá la Iglesia -incluido el Anticristo- Francisco hace el número 112 así que ¡chimpúm! Arrepentíos porque el fin del mundo está cerca. Sus señales están aquí: terremotos, epidemias, fuego y volcanes, traición y odio y enfriamiento de los creyentes.

Esto explica lo del Papa comunista pero deja fuera de combate el plan de Ayuso ¿Qué higa nos da el gran apagón si esto se va al carajo?

Pues eso, que unos juegan con la Playstation y otros, con el Consejo de Gobierno.

Solo uno lo pagas también tú.