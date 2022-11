Imaginemos que Alberto Núñez Feijóo haya aprovechado el puente para descubrir de verdad ‘1984’. Siempre hay tiempo para conocer a un autor aunque en este caso convendremos que un poco tarde sí que llega. Le habrá gustado descubrir que el “Hermano mayor”, que en la traducción más popular es el “Gran Hermano”, no son solo el título de dos nefastos programas de televisión. Y si le pone un poco de interés ya sabrá a estas alturas que detrás del seudónimo de George Orwell estaba su nombre real: Eric Arthur Blair.

Aficionado como está últimamente a hablar de Catalunya, igual le coge el gusto y se lanza con el ‘Homenaje a Catalunya’. Esto pasa. Conoces a un autor y empiezas a leer todo lo que encuentras de él. La primera edición salió censurada, las posteriores tampoco estaban íntegras y hubo que esperar hasta el 2003 para disponer del texto original. ¡65 años después! Aunque en su partido los hay con mala memoria histórica, estoy segura de que el libro le interesará. Le pongo en situación: Orwell llegó a Barcelona en diciembre de 1936 y se alistó como miliciano del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM). Me imagino que con estos antecedentes igual se echa para atrás, aunque le pediría que no se deje llevar por los prejuicios. Le animará saber que es un libro que ha dado para muchos análisis posteriores y no todos complacientes. Paul Preston es de los que cree que Orwell en esta ocasión es demasiado parcial, que exagera en algunas de sus descripciones y que le falta solvencia. Le dejo aquí el artículo del historiador británico en el que le pega un buen viaje para que no tenga que buscarlo.

Por cierto, si se aficiona a Preston, algo que ya le avanzo que es recomendable, es posible que le descubra una España algo desconocida para muchos en su partido. ¿Sabía que el contubernio judeomasónico-bolchevique no existió y que están identificados los seis franquistas que se lo inventaron? Preocupado como dice estar por las fake news, seguro que le interesa ‘Arquitectos del terror’ (Debate) porque explica muy bien cómo Franco y su círculo eran una fábrica de creación de mitos falsos. Algunas de sus mentiras han aguantado tan bien en el tiempo que ahora Vox las recicla en sus discursos.

Si quiere ampliar el foco y mirar más allá de los Pirineos, es bueno empezar por ‘El Mundo de Ayer’ de Stefan Zweig (Acantilado). Le costará encontrar una mejor descripción de cómo se desmoronó una Europa que se creía libre y acabó presa del totalitarismo. A veces los tienes al lado y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Es una buena lección también para estos tiempos. Igual así al PP español le cuesta menos condenar las leyes retrógradas del nuevo totalitarismo que representan personajes como Viktor Orbán.

Aunque haya decidido que no pasa nada por no renovar el Consejo General del Poder Judicial porque la Constitución solo debe ser sagrada para los independentistas y los raperos, no estaría de más que vaya a los clásicos para aclararse un poco las ideas. Puede que le parezca un poco denso, porque lo es y también es largo. Pero ‘La República de Platón’ ayuda a entender que para que haya justicia individual, la debe haber global. “Orden y armonía”, resumió el filósofo. Todo lo contrario del bloqueo institucional al que ha sometido su partido a un poder fundamental para que funcione la sociedad, fuese en la antigua Grecia o en la España de hoy. Puede leer aquí el libro I, la conversación dedicada a la justicia, por si se anima.

Si quiere algo más actualizado y centrado en España, le recomiendo ‘El secuestro de la justicia’ (Roca editorial). Los autores son Joaquim Bosch e Ignacio Escolar. Y no se lo propongo porque Escolar sea el director de elDiario.es ni por peloteo (creo que tenía intención de pagar este sueldo aunque no citase su libro), sino porque se publicó en el 2018 y cuatro años después la crisis en el sistema judicial no ha hecho más que empeorar. No le gustará lo que se cuenta, pero ya sabe que nunca es triste la verdad. Lo más importante es que si no quiere darles la razón a Escolar y Bosch lo tiene muy fácil porque en sus manos está como líder del PP demostrarnos que no pretende mantener secuestrado al tercer poder del Estado por más tiempo.