Recuerdo en una cena de escritores, una autora, que contó que tenía un hijo adoptado, me preguntó por nuestra polifamilia y yo le conté entre otras cosas de la existencia del pequeño hijo del trío. Ella, heterosexual y española, no pudo evitar emitir una extraña pregunta o murmuración algo sorprendida pero sentenciosa: "... Ahh, entonces tú lo ves también como hijo tuyo..." Me alucinó que a una persona que tiene un hijo adoptado se le escapara una frase así, tan poco delicada, teniendo en cuenta que yo llevaba buen rato hablando de lo que había sido nuestro triple deseo y proyecto de mapaternar juntos. Y también que yo podría haber sido igual de desconsiderada con su sensibilidad materna y haberle hecho la misma pregunta.

