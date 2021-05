De verdad que no me explico lo de Ayuso. ¿Hay algún politólogo en la sala que me lo pueda explicar? Una dirigente mediocre, sin currículum reseñable ni experiencia de gestión, que en solo dos años ha acumulado tantos disparates, que gobierna una de las comunidades más castigadas por la pandemia y que dejó a su suerte a los mayores en las residencias durante la primera ola, consigue una victoria impresionante en toda la comunidad, en todos los distritos de la capital y en todas las grandes ciudades madrileñas.

¿Cómo se explica? ¿Efecto Ayuso, un carisma que no habíamos visto venir? ¿Es un éxito de su director de campaña, el sin par Miguel Ángel Rodríguez MAR? ¿Ha ganado la libertad frente al comunismo? ¿Es por la fatiga pandémica? ¿Nacionalismo español? ¿Populismo, trumpismo? ¿La división de la izquierda? ¿El apoyo de los hosteleros? ¿El agua de Madrid?

Estoy deseando leer mañana las explicaciones de los analistas, porque de verdad que no puedo entender que Ayuso arrase en Madrid, precisamente en Madrid, una comunidad que lleva veintiséis años (repito: veintiséis años) dando gobiernos al PP, incluidas cinco mayorías absolutas. Una comunidad que ha tenido de presidente a Ignacio González (si no lo recuerdan, busquen en Wikipedia su historial delictivo) y varios vicepresidentes y consejeros que acabaron en prisión.

No se entiende que Ayuso arrase en Madrid, nada menos que en Madrid, y que lo haga al frente del mismo PP que ganaba elecciones mientras acumulaba tramas, investigaciones y condenas por corrupción. No tiene explicación que le hayan dado esta mayoría los mismos madrileños que llevan dos décadas y media soportando el sistemático desmantelamiento de los servicios públicos, la privatización sanitaria, el deterioro de la educación pública (bilingüismo "a la madrileña" incluido), operaciones urbanísticas, un mercado de vivienda salvaje, desigualdad social, diferencias enormes de esperanza de vida por barrios…, y aun así seguían votando al PP elección tras elección.

¿Hace falta que siga? ¿Desconecto ya el modo irónico? ¿Se entiende así un poco mejor lo de Ayuso? ¿Insistimos en verla como un fenómeno inaudito, un meteorito que irrumpe en la política madrileña y española; o mejor la entendemos como continuidad y triunfo final de varias décadas de ingeniería social neoliberal en Madrid? A quienes hemos vivido en Madrid no nos ha sorprendido el eslogan de "Libertad", pues no ha habido en las últimas décadas un solo destrozo en Madrid que no fuera hecho en nombre de la "libertad".

La única lectura buena de la noche electoral (al menos para los que estamos en la periferia) es que, contra el eslogan de Ayuso, Madrid no es España dentro de España. Madrid es Madrid, un ecosistema político, social y económico muy particular, ajeno en buena medida al resto del país. Y las lecturas políticas, sociales o electorales que se hagan allí no tienen mucho sentido en clave estatal o en otros territorios. Al menos por ahora. Y para que no lo sea, para que no acabe siendo, como amenazó anoche Casado, "el kilómetro cero del cambio en España", tenemos que sacar todos muchas lecciones de lo sucedido en estas elecciones.

Ánimo y fuerza, madrileñas, madrileños.