Noticias electorales desde la España vaciada

Ahora que está tan de moda hablar de la España vaciada, permítanme que les hable de Solana de Ávila, un municipio abulense enclavado en el parque natural de la Sierra de Gredos donde paso la mayor parte de mi tiempo. Solana tiene 104 personas censadas, pero la inmensa mayoría reside en otros lugares, primordialmente en Madrid, y viene al pueblo en vacaciones, puentes y fiestas locales o para labores de siembra y cosecha en sus terrenos. Los que viven de manera permanente en el pueblo no pasan de 14. A veces, cuando salgo a caminar y me encuentro con Asun, Hilario o María José, repasamos por distraernos la lista de los que están.

Solana tiene tres calles principales –la de Arriba, la del Medio y la de Abajo-, una hermosa ermita consagrada a Nuestra Señora de la Nueva y un hotel con bar y restaurante, de titularidad municipal, que funciona en el inmueble que durante décadas albergó a la escuela. Una de las primeras cosas que me llamaron la atención tras adquirir las ruinas donde hoy se levanta mi casa fue el tamaño de la entonces abandonada escuela, que me pareció desproporcionadamente grande para un pueblo de las dimensiones de Solana. Los lugareños me explicaron con orgullo que la educación fue siempre la principal preocupación de los solaneros, y con el tiempo fui conociendo los frutos de ese afán por la formación académica: buena parte de los hijos y nietos de la generación que erigió o se educó en aquella escuela son hoy profesionales, en su mayoría de carreras de ciencias, que, aunque viven en Madrid, mantienen un fuerte lazo afectivo con el pueblo.

Manolo y Ventura, sabios ancianos, me han contado que Solana llegó a tener un millar de habitantes y que el pueblo fue en su día un gran productor de patata. Sin embargo, la vida se tornó difícil y en los años sesenta, como sucediera en muchos otros pueblos de España, comenzó el éxodo hacia las grandes ciudades. Hoy, Solana encajaría en eso que llaman la España vaciada, pero de ningún modo es un pueblo abandonado, como sucede con muchos otros en Castilla y León. Las casas –salvo algunas excepciones- están bien conservadas, incluso se han construido algunas viviendas nuevas, y en los terrenos se aprecia la presencia de cultivos, en buena parte de manzanos. En los prados que rodean al pueblo suelen pacer pequeños rebaños de ovejas y vacas, propiedad del par de ganaderos locales o de otros de la zona que pagan un canon por utilizar los pastizales.

La vida social de Solana se desarrolla primordialmente en el bar del hotel. Las conversaciones giran en torno a temas muy próximos: que si fulano encontró un yacimiento de boletus, que si hay o no suficientes sacos de sal para derretir el hielo de las calles, que si el nivel de la laguna del Duque está bajo o alto. A propósito, Solana cuenta con tres hermosas lagunas en lo alto de la sierra, y causó mucho malestar en el pueblo un reciente reportaje de Televisión Española que las atribuía a Béjar. También ha sido motivo de debate –o más que debate, de mofa– que las autoridades sanitarias de la provincia pusieran en varias fuentes del pueblo unos avisos que siembran dudas sobre la calidad del agua. Los solaneros, longevos como pocos, han bebido siempre de esos manantiales y, en un acto espontáneo de rebeldía, siguen acudiendo fielmente a ellos para abastecerse de agua. En estos días el tema central de conversación es el clima. Lo que los meteorólogos madrileños califican entusiastas de “buen tiempo”, aquí es mirado con preocupación, por las consecuencias nefastas que pueda tener para la naturaleza la falta de lluvia y el desarrollo errático de las estaciones. Es obvio que no son normales estos días primaverales en pleno invierno.

Dicen que “pueblo pequeño, infierno grande”, y la verdad es que ignoro si ese refrán puede aplicarse a Solana. Supongo que habrá amores y odios, como en todas partes, pero en los 15 años que llevo vinculado al pueblo no he percibido esos enfrentamientos atávicos que según dicen caracteriza a los colectivos humanos rurales y que se perpetúan por generaciones. O no existen, o he desarrollado un mecanismo instintivo de protección para no enterarme de ellos.

En las elecciones del domingo pasado me correspondió ser suplente del suplente del vocal segundo de la mesa electoral. Mis servicios no resultaron necesarios, de modo que me despacharon de vuelta a casa. Por la noche leí los resultados. Participación: 61,54%. Votos: 64. Nulos: 2. Por partidos: PSOE, 20 votos. PP, 13. Unidas Podemos y Vox, 9. Por Ávila, 7. Ciudadanos, 3. Partido Castellano, 1. Me sorprendí: en una provincia como Ávila donde predomina el voto conservador, y en contra de la tendencia en los municipios de menos de 500 habitantes en el conjunto de Castilla y León, el bloque PSOE-UP había ganado al de PP-Vox. Busqué los resultados de las elecciones autonómicas de 2019, y la ventaja de la izquierda fue aun mayor. Consulté el comportamiento electoral en las últimas elecciones generales, y me encontré con que el PSOE ganó con 22 votos, seguido de Unidas Podemos, con 20, muy por delante del PP (14) y Vox (5). En los comicios municipales, en que se vota más por la persona que por el partido, la lista del PP ganó las dos últimas consultas, mientras que en las dos previas habían ganado los socialistas.

Si antes Solana me parecía excepcional por la calidad de su gente y la belleza de su entorno natural, ahora lo era también por su comportamiento electoral. Solo por comparar, busqué los datos de Umbrías, municipio vecino cuyo nombre evidencia que está más expuesto a la sombra que Solana, y me llevé la sorpresa de que su excepcionalidad electoral es aun mayor: allí ganó el PSOE, seguido por Unidas Podemos, y en los comicios anteriores ganó el segundo, seguido del primero. En las generales, el partido morado fue el más votado, y en las municipales ganó la lista socialista. Y ya puestos a hablar de rarezas, ninguna como la de San Esteban de los Patos, donde el PP y Vox fueron barridos del mapa el 13 de febrero: el PSOE obtuvo 5 votos, Ciudadanos, 2 y Por Ávila 1.

Resuelto el enigma de la tendencia electoral de Solana y Umbrías, y mientras en la lejana Madrid Casado intenta resolver sus líos con Vox, yo sigo disfrutando como lo he hecho durante tres lustros de este paraíso que me tocó en suerte descubrir. En esta nota tan solo quería compartir unas curiosidades de la España vaciada que seguramente nunca saldrán en los informativos nacionales.