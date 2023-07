Tezanos malversa y Ayuso es pura ciencia

Ahora que tanto se habla de la diferencia entre mentir o cambiar de opinión, llegan los creadores de Esto es malversación. Porque sí, porque lo dictan ellos, porque la paja se ve en el ojo ajeno, porque nunca hay viga en el propio, porque de nada sirve el criterio de los tribunales y porque sólo la izquierda invade las instituciones para ponerlas al servicio de una causa política y del sectarismo ciego.

Lo que hizo Jorge Fernández Díaz con la mal llamada policía patriótica pagada con fondos reservados para construir pruebas falsas contra sus adversarios políticos fue un servicio a la democracia para librar a España de independentistas y radicales. Lo de la manipulación, el acoso y la censura denunciada en los tribunales por los periodistas de RTVG contra los gobiernos de Feijóo tampoco es usar un ente público con fines políticos, sino velar por los intereses de los gallegos (populares, claro). Y los informativos de Telemadrid, todo el mundo sabe, son lo más parecido a la BBC por su imparcialidad, su rigor y su búsqueda infatigable de la verdad (ayusiana).

José Félix Tezanos, el hombre que nunca debió ocupar la presidencia del CIS, vuelve a las portadas, a los informativos y a las tertulias por sus predicciones electorales, que rara vez coinciden con el resultado que arrojan las urnas. El socialista, que pasó sin tránsito de la dirección federal del PSOE a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas, se ha ganado a pulso el descrédito de sus trabajos. Nunca acierta. Unos creen que es por la metodología que aplica y otros, por el sesgo, pero la realidad es que sus patinazos han sido clamorosos. El último, el del pasado 28M. Los resultados que ha proyectado ahora para el 23J vuelven por sus fueros con una estimación de voto para PSOE-Sumar que roza la mayoría absoluta, si bien sitúa al PP como primera fuerza política, lo que no había hecho nunca hasta ahora el CIS a pesar de la tendencia unánime que registran otros gurús demoscópicos desde hace meses.

Que Tezanos acierte menos que una escopeta de feria en sus pronósticos electorales no le convierte en un delincuente, como se le presenta en diferentes medios y por parte de diferentes analistas desde hace meses, pero con más énfasis en las últimas 48 horas. Y tampoco en culpable de un delito de malversación, como insiste machaconamente la derecha, entre otras cuestiones porque ya Vox presentó una querella contra él por este ilícito que archivó la Audiencia Provincial de Madrid al no ver “apariencia de delito”, sino una cuestión política “ajena al derecho penal”. En un auto del pasado 13 de octubre, la sección número 16 estima el recurso de Tezanos, al que se adhirió la Fiscalía, y cuestiona la actuación del partido liderado por Santiago Abascal por basar su querella en “un mal denominado informe pericial” que considera un “compendio de artículos de opinión” fundamentado en “valoraciones meramente subjetivas” y en “conjeturas e hipótesis”.

Del mismo modo, a la Sala le llamó incluso la atención la actuación de la jueza, que admitió a trámite la querella porque ni precisó cuáles eran los hechos a investigar ni la relación que guardan las conductas descritas con el delito de malversación, algo que quizá se deba, dice el auto, “a los propios términos vagos e imprecisos que sustentan la querella”.

Pues ni por esas. Para muchos analistas a los que no se les escuchó rasgarse las vestiduras ante la bazofia acumulada por Fernández Díaz en Interior ni clamar contra el manejo de las estructuras del Estado en beneficio de una marca política, Sánchez ha invadido los organismos públicos y los administra a su antojo. Es difícil imaginar al presidente del Gobierno descolgando el teléfono para decirle a Tezanos: “Me vas inventando un sondeo que diga que rozamos la mayoría absoluta”.

Sólo imaginar la escena ofende a la inteligencia. Pero en el PP fabulan sobre ello como si fuera cierta y su líder anuncia la destitución de Tezanos como la primera decisión de un hipotético gobierno presidido por él, como si fuera éste el problema más urgente del país o como si el PP nunca hubiera cambiado cada vez que ha llegado al gobierno a todos los cargos públicos, independientemente de sus aciertos o sus errores, para poner -con carné de afiliado o no- a nombres comprometidos con sus siglas. Si no hubiera un acreditado histórico, aún cabría el beneficio de la duda.

Tezanos yerra una y otra vez, ha dilapidado la credibilidad del CIS, sí, pero la Audiencia ha dejado claro que su actuación no es susceptible de delito penal alguno, pero ellos insisten. Tezanos malversa, pero Ayuso es producto del estudio concienzudo y la aplicación estricta de la disciplina científica cuando predice una ola de cambio político por la lluvia de reservas en los restaurantes: “Fue convocar Sánchez las elecciones y se dispararon las reservas en los restaurantes en Madrid. Me lo han dicho muchos hosteleros, que fue convocar elecciones y despertarse otra vez la ilusión de cambio porque la gente no aguanta más”. Pues nada, todos a callar y a reírle la fantochada. Eso sí merece titulares a cinco columnas porque es pura ciencia.