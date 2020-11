¿Ya no es delito en España el enaltecimiento del terrorismo? Será que lo han eliminado del Código Penal y no me he enterado, porque llevamos unos días que parece que hay barra libre para enaltecer el terrorismo, concretamente el terrorismo de ETA: estos días he oído y leído enaltecer a ETA en la tribuna del Congreso, en ruedas de prensa, en entrevistas, artículos y tertulias televisivas y radiofónicas, y por supuesto en Twitter. ¡Hasta portadas de periódico enalteciendo el terrorismo a cuatro columnas!

