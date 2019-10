Nací en Barcelona en 1986. Puedes llamarme barcelonesa, catalana, española o ciudadana del mundo. Me da igual. Mi madre nació en una aldea de Galicia; mi abuelo paterno, en un pueblo de La Mancha. Yo, en Barcelona. Nacer aquí o allí es un mero accidente histórico. Por eso no creo en los nacionalismos.

Estoy en casa a pesar de ser un viernes laborable. He preferido no ir a trabajar. He pedido fiesta para evitar problemas de movilidad por la huelga (una huelga, por cierto, que no secundo).

Son las diez y cuarto de la mañana. Me siento en el sofá y hago zapping: veo Antena3 (Espejo público), LaSexta (Al rojo vivo) y Tv3 (Els matins) y lo que siento es mezcla de preocupación y tristeza. Porque los discursos ya han derivado en realidades paralelas que no quieren encontrarse. Ya nadie habla de Estatut, de mejora del sistema de financiación de las autonomías, de respeto a la diversidad. Hay dos bandos que quieren ganar, imponerse. Y mientras tanto, la frustración de unos jóvenes sin futuro, en un mundo neoliberal de crisis perpetua, estalla en las calles disfrazada de una causa que en realidad no explica nada. La independencia es sólo una excusa, aunque seguramente muchxs de ellxs ni lo saben. Y yo sigo aquí, sentada, pensando en lo fácil que sería solucionar esto si la gente estuviera dispuesta a ello. Pero ya nadie está por la labor. Hay que ganar, y la paradoja es que al final, perdemos todxs.

Lxs que vivimos en Catalunya ya sabemos lo que hay. A lxs que vivís fuera y sólo conocéis la situación por la prensa os pido: no os creáis nada de lo que os digan los medios. La objetividad brilla por su ausencia. Y si queréis ayudarnos a los catalanes constitucionalistas, por favor, exigid una mesa de diálogo. Intentar que el independentismo desaparezca por la fuerza o por arte de magia es surrealista e irresponsable. No sé si os habéis dado cuenta, pero la estrategia de defensa de la unidad de España que se ha aplicado en los últimos años la está rompiendo. Tal vez si nos escuchárais e intentárais entendernos, las cosas nos irían mejor.