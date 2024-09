¿Qué hacer cuando el alcalde alardea de la violación de una niña?

Me es difícil describir lo que he sentido ante el espectáculo de un alcalde alardeando de violar a una niña.

Lo que me ha producido más horror no es el personaje y su ayudante en el escenario. Ya que éstos tienen que ser tratados por psiquiatras y la justicia para aclarar qué edad prefieren cuando hablan de una niña y, si sólo berrean en los escenarios o se dedican a algo más, y actuar en consecuencia.

Lo que no me cabe en la cabeza, ni en el corazón, es que todo el pueblo continuara la fiesta. Quiero pensar que no fue así y que hubo abucheos, aunque no se oigan. ¿Cómo es posible que no reaccionaran las madres y abuelas presentes? ¿Y los padres y abuelos es posible que les siguieran el rollo, que no se horrorizaran? ¿Y las niñas, las pequeñas quizás no entendían y después preguntaban qué es un caliqueño; las adolescentes qué sentían? ¿Y los chicos? No quiero pensar que sólo una minoría se sintió fatal al oír tamañas barbaridades.

He encontrado a faltar un Fuenteovejuna, esta vez contra el mismo alcalde que ellos habían elegido. Me niego a creer que la mayoría del pueblo se merezca un personaje de esa calaña y que el pueblo sea recordado por esto.