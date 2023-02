Ni es Andorra ni se trata de un youtuber

Según noticias adelantadas por periódicos de tirada nacional, el rey emérito pretende trasladar su residencia fiscal a Emiratos y no tributar en este país nuestro. Al parecer allí no pagaría impuestos por sus ganancias porque no existe el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El IRPF, vamos.

Sin adentrarnos en el mundillo de chanchullos de la procedencia de esas ganancias, la decisión, de producirse, sería todo un gesto de patriotismo, ¿no creen? Juan Carlos I que debería ser un ejemplo ante todos, decide que del dinero de sus beneficios, España, o sea nosotros, no vamos a recibir ni un euro. ¡Viva España!

Hace dos años, una de las noticias destacadas de aquel invierno era que El Rubius y otros Youtubers, hacía sus declaraciones fiscales en Andorra.

Aquello generó un debate mediático sobre la ética de pagar impuestos o no en España. Las consecuencias negativas para las Arcas Públicas eran evidentes. No sólo porque los ya mencionados youtubers no declarasen en nuestro país, sino también porque deportistas de élite y artistas habían desplazado su domicilio fiscal al Principado de Andorra.

Que empresarios, deportistas de élite, artistas y demás socios del club de los que utilizan escaleras de oro para subir al ático, eviten pagar a Hacienda, se puede considerar como parte consustancial de la ruindad humana. Indecente e inmoral, eso sí. Condenable, eso también. Ya se sabe que el dinero no tiene patria. Pero que un emérito rey como Juan Carlos I, siga la estela de éstos “patriotas”, no tiene nombre.

Al parecer no acabamos de acostumbrarnos a que los Borbones se exilien, lo exilien, regresen, se marchen...con los bolsillos llenos y su futuro económico resuelto.

Hay que tener en cuenta que las monarquías lo son por derecho divino, no sólo por derecho civil. Así que...pueden seguir actuando como les plazca. Pueden tener amantes amigas, recibir mordidas de empresas, declarando fuera de su amada España... , defenderán los más fervientes monárquicos. Hasta la Constitución les ampara. “La figura del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, recoge el Título II, el de la Corona, en su capítulo 56.3.

Por lo tanto, nada de lo hagan se puede considerar anticonstitucional.

Todo muy de acuerdo con lo expresado en el Preámbulo de la misma.

Ya saben: “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar una digna calidad de vida...”.

El capítulo 31 no va con la monarquía. Creo que habría que proponer una Reforma Constitucional centrada en este capítulo. Dónde dice: “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”; habría que añadir : excepto cualquier miembro de la Casa Real.

Para que actuaciones tributarias como la mencionada estén amparadas por nuestra Carta Magna. Que nadie ose decir que el emérito no cumple con la Constitución.