Campaña electoral (volumen I)

Dice un querido amigo y compañero que sabe de sobra que el autobús no le va a dejar en la puerta de su casa, pero que, el 13 de febrero, como casi siempre, cogerá aquel que le deje más cerca de ella. Con esta metáfora electoral vivimos hoy mucha gente. A unos no les gusta ni el juego ni el campeonato, nunca ven ni van a los partidos, por “pureza” o por principios; otros protestan por quién va a la selección, la alineación y la mayoría opina que no se ha puesto al mejor de delantero centro. Aparte dejo, por un lado, a los egoístas, que quieren tener siempre el balón y, por otro, a los animales que preferirían resolver el partido a hostias. Caso aparte son aquellos equipos que aunque no tengan oportunidad de rascar bola, juegan la liga, para regocijo de su familia y cercanos, sin miedo a descender de categoría, vamos, por hacer bulto.

Y así andaremos por Castilla y León hasta la víspera del día de los enamorados, buscando nuestra parada de autobús.

La pole position regional, según las encuestas, la tiene el PP, a pesar de que este partido y el candidato a renovar la presidencia de la Junta están en capilla judicial por corrupción. Véanse los casos de la “Perla Negra”, “Trama Eólica” y el de financiación ilegal en el PP de Salamanca, que ya es mala suerte, por un asuntillo de nada en las primarias en las que resultó elegido el molt honorable Alfonso Fernández Mañueco. Los jugadores del equipo azul llevan 35 añitos de nada cargándose la Sanidad, la Educación, los servicios sociales y vaciando de gente la región más grande de Europa. Aunque como todo el mundo sabe por estas tierras, la culpa es del “Coletas”, la ETA y los catalanes. En su nuevo slogan no han gastado mucho: “Más cerdos y menos comunismo”, o algo así. Y ahí andan, recogiendo mansos, terneritas tiernas, cochinillos, borregos, borregas, churras charras y merinas de tierra de Campos, para su viaje a ninguna parte o a la casilla de salida.

A su lado, en el flanco derecho, han puesto al equipo verde, que además de jugar con el mismo sistema, tienen preparada su cacería particular a la cuota de rojos que les corresponden en esta tierra. Nunca un equipo con tan poco juego tiene tanto que ganar sin abrir la boca. Su candidato a presidirnos es una criatura de todo menos entrañable. Homófobo, machista, xenófobo, carpetovetónico, cavernícola o como se diga. Una joyita.

A muy poco de distancia están “Os resentidos”-que me perdone el chiste Antón Reixa-, dispuestos a pagar “fantas” de naranja, por “su” puesto, a quien tenga sed, que son muy buenos Ciudadanos.

En el grupo “B”, los chicos y chicas del equipo rosa miran con envidia y estupor las encuestas del equipo azul. No se pueden explicar cómo siendo los que conocen los problemas de primera mano, los que dicen la verdad, los que tienen toda la razón, los mejores principios y que, además, aceptan neoliberalismo como animal de compañía, llevan más de tres décadas sin rascar bola en la Junta. Síndrome “Calimero”, lo llamo yo, que soy ya un poco viejuno, recordando al desafortunado pollito.

Por último, están los rojos y las rojas, los morados y las moradas, los y las que quieren recoger en sus paradas a los pobres de la tierra, a los que consideran votantes informados y demás familia, los y las que tratan a lo imposible como propio, que son amantes de utopías y quimeras, del bien común, que luchan y representan todas esas cosas que son importantes para la mayoría, los que ilusionan a muchos pero despistan a otros. Pues bien, para mí, querido amigo y compañero del principio de esta carta, ese es el autobús que, también, me deja más cerca de mi casa. Sin embargo, no sé yo. Qué largo se me hace todo.