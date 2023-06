Canturreando

Dice la letra de una canción de Manolo Escobar: “Viva el vino y las mujeres que por algo son regalos del Señor”. Es muy probable que los militantes y dirigentes de Vox estén encantados con esta canción. Supongo que se sienten identificados con ella. Habrán apreciado que he subrayado algunas palabras para mayor entendimiento por si alguien no lo ha captado. Es más, podrían utilizarla como himno durante la campaña electoral, sino fuera porque llamarían demasiado la atención sus verdaderos pensamientos y sus verdaderas intenciones. Considerar a la mujer una dádiva que dios otorga al hombre es machismo, ¿no?

Pues ya ven, con esas maneras, dónde lo ven, el PP va entregando las competencias en materia de Cultura a Vox allí dónde pactan gobiernos con la extrema derecha. Los valores que defienden las huestes de Abascal se alejan mucho de la igualdad. Igualdad en todos los sentidos, no sólo de género, también de origen.

Otra letra, se puede denominar letrilla, me ha venido a la memoria estos días repasando la prensa nacional. Seguro que los aficionados al Carnaval de Cádiz recordarán aquella chirigota que sufrió uno de los cajonazos más sonados en las finales del Falla, concretamente en la de 1994. Me refiero a “Las viudas de los bisabuelos del 55”. Y es que leyendo los ataques de Alfonso Guerra (Vicepresidente en los gobiernos del PSOE de Felipe González) y del propio Felipe González, contra el Gobierno de coalición de “su PSOE”, como un resorte rememoré aquel pasodoble. Decía así: “Felipe de mi alma; ¿en qué te has convertido? ¿Dónde están los ideales que componen tu partido...?

Es muy probable que estos dos voten al PP. Julio Anguita sí que los tenía calado. La letra de un fandango del Cabrero representa bien a estos personajes: “A orientarme con el viento// de cachorro lo aprendí// ahora que soy perro viejo// me es más fácil distinguir// a los lobos desde lejos”.

Y dado que el PP anuncia un “verano azul”, la réplica puede venir de la letra que cantaban los protagonistas de aquella serie de los años ochenta. Podemos gritarle a estos de la derecha aquello de: “Del barco de Chanquete, no nos moverán”.

Para finalizar por qué no recordar el que fuera el himno oficial durante el confinamiento por mor de la pandemia. Porque estuvimos confinados, no sé si lo recuerdan. Y durante el confinamiento ningún trabajador quedó desamparado gracias a que el gobierno puso en marcha los ERES. Aquellos días, todos cantábamos “Resistiré”. Pues eso, “aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré”.