Carta abierta al Consejero de Educación

Señor Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid:

Es de vital importancia que los contratos de refuerzo covid no terminen el 22 de diciembre, sino que continúen hasta final de curso. Aducir falta de presupuesto, o que este conviene destinarlo a otras necesidades, es un desacierto social además de un escándalo político.

Los euros no educan a los niños. Con ellos se remunera a quienes transforman a las chicas y los chicos de hoy en mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo, mejores parejas y padres, en las personas con las que uno querría convivir. En ocasiones pueden emplearse en material e infrastructuras, que no son sino complementos de los profesionales que educan. La escuela son las personas que la forman, los alumnos y los docentes, y sin ellas no hay enseñanza.

Le escribo para preguntarle si usted querría que sus hijos recibieran menos atención en circunstancias difíciles, que tuviesen pocos profesores cuando necesitaran más, que sufrieran las repercusiones de errores ajenos en una etapa decisiva de su formación. Los ciudadanos de Madrid tampoco queremos. La educación es fundamental para cada persona y para toda la comunidad. Sin ella falta algo esencial, y usted, como todos, lo sabe bien, porque nunca aceptaría una merma educativa en su familia.

No le pedimos una ayuda; le recordamos una necesidad. Atiéndala, porque es una de las claves de nuestro futuro y el suyo. Sin otras partidas presupuestarias la situación empeorará en unos u otros aspectos. Sin educación la sociedad será peor en todo.

Atentamente,

David Martín, profesor de refuerzo del CEIPSO Juan Ramón Jiménez, en Becerril de la Sierra