Para ti chaval: “La política no va conmigo”

“La política no me interesa”. ¿Cómo que no te interesa? “No, porque no me afecta”.

Soy joven, tengo 20 años, y cada día escucho a más gente de mi quinta decir estas frases. Pero ¿por qué la gente joven ve tan lejana la política?, ¿por qué piensan que no va con ellos? Este artículo está dedicado a vosotras, lectoras, pero también para que lo difundáis a ese joven que conoces y piensa que la política es cosa de otros.

El 23 de Julio de 2023 hay elecciones generales en España. Se juega en las urnas un partido entre izquierda y derecha en el que todas las apuestas están a favor de la derecha. Aun así, hay jóvenes que no van a votar. Dicen que pasan de ir a votar ese día. La realidad es que el partido que se juega en las urnas decidirá el rumbo del país hacia el progresismo con PSOE, Sumar y demás partidos de izquierdas, o hacia el conservadurismo con el PP y sus pactos con Vox. A pesar de todo esto, los jóvenes creen que sigue sin ir con ellos. Pero, aunque les cuentes que si PP y Vox consiguen formar un gobierno se acabará la larga lista de derechos sociales que se han conseguido en esta legislatura, siguen pensando que los políticos están muy lejanos.

Propongo una respuesta para ti, joven que no fuiste a votar: la política nos afecta a todas, hasta la cosa más ridícula que te puedas imaginar está sustentada por la política. Te afecta por ser hombre, por ser mujer, por ser estudiante, trabajador, parado, jugador de videojuegos, jugador de fútbol, hasta si no eres nada, te afecta. Te afecta hasta antes de que existas, como con la ley del aborto. En política y los políticos hablan de ti continuamente, aunque no te lo parezca, y te recomiendo escucharlos para saber cómo quieres que sea tu vida. No va en función de tu ideología, pienses lo que pienses deberías escucharlos para saber que ocurre en el país, y sobre todo que va a ocurrir en él. Y si decides no votarlos, que sea producto de una reflexión previa.

Si eres una madre preocupada por la política y tu hijo no vota, estarás pensando: “Seguro que con esto lo soluciono, se lo mando a mi hijo.” Pero si eres un joven al que su madre le ha mandado este artículo, posiblemente no hayas llegado ni hasta aquí, si es que lo has abierto. Si has llegado te digo que, aunque te aburra la política, el telediario, los periódicos, los políticos o todos y cada uno de las Ministras y Ministros, con sus leyes incluidas, te recomiendo dedicar, aunque solo sean 15 minutos al día, a leer un periódico online, el que tú quieras, te ayudará a estar con los pies en la tierra y a entender mejor todo lo que pasa a tu alrededor.