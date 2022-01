Sobre cine y palomitas

Estoy de acuerdo totalmente. De hecho, hace años que no voy al cine porque no soporto tener que estar aguantando el olor y el ruido que producen mis vecinos de butaca al comer palomitas. Me parece una muestra de "monismo" total. ¿Es que no somos capaces de prestar atención a una película sin tener el chupete en la boca? Esta sociedad está infantilizada total.