La confusión de ideologías

Por nuestro espacio viviente, desde hace pocos siglos llamado España han pasado todas las civilizaciones de la historia, desde los fenicios, musulmanes, judíos, y muchos más etc. Todos dejaron su firma y su herencia y quizá de ahí venga la diversidad de pensamiento y, al mismo tiempo la creatividad hispana de haberse mezclado entre tantos y sobrevivir en ese marasmo histórico.

Pero siempre existió un país conflictivo por esa diversidad de pensamiento hasta que rompió con aquella guerra civil del siglo pasado que generó una España sometida al fascismo europeo reinante de entonces liderado por Hitler y Mussolini pero que al fin fueron derrotados. Pero en España se quedó aquel fascismo reconocido en la figura de Franco, que permaneció hasta su muerte el año 1975. Muchos años para no configurar una nación con todos esos cánones ultras que adornan su ideología. Y además que cuando se quiso transformar España a un país democrático que quería asemejarse a nuestro entorno pero imperfecto en su origen al no romper con todo ese maremágnum de instituciones que albergaban a todos los vencedores de aquella patria unida, frase que hoy colea por mor de una derecha asociada a aquello pero disimulando su ideología por los nuevos tiempos. Y añadiendo una amnistía para muchos de aquellos vencedores que habían cometido demasiadas tropelías, por no calificarlo por su verdadero nombre.

Por todo ello en España se han confundido mucho los términos después de la guerra civil. Como creer que todo republicano era de izquierdas, y no es así. Se consideraba socialista aquel que estaba contra Franco. Pero estar contra un asesino es muy fácil, no hay nada que demostrar. Pero el fascismo tiene como una de sus vías esenciales el ultranacionalismo o amor a la Patria. Y ahí es donde se generó más confusión, porque se puede estar contra los crímenes, pero no contra la sacrosanta Patria. Y hubo muchos llamados socialistas que descubrieron su verdadero sentir cuando se acuñó aquello de “España se rompe” que lleva más de 20 años de continuidad y de matraca y descubrieron que España no se rompe si la consideramos en su pluralidad nacida de un país por el que han pasado todas las civilizaciones del mundo, pero que estábamos muy tranquilos con un bipartidismo que no demostró nunca que eran dos. Que bien se vivía entonces, ¿verdad? Sin pensar en nacionalismos provincianos que había que machacar, incluso persiguiendo sus idiomas. Porque los dos partidos formados después de aquella UCD de Suarez que no era mas que un disimulo de lo que ocurría de verdad, formaron un tándem en que se alojaron demasiados para vivir un tiempo difícil comprendido por todos porque crear una dem0cracia de verdad con aquellos mimbres era casi imposible. Por ello en ese tiempo todo se confundió en un sistema que genero una corrupción que aun vivimos en donde medios de comunicación y judicatura silenciaron todos los desmanes que hemos conocido no hace demasiado tiempo porque la cosa no se podía ocultar más. Y sabemos poco de lo que de verdad pasó por un contubernio que aun existe y que ampara a todos los golfos que aún tenemos en la vida pública y privada. Demasiados impunes.

Y todo ello ha generado que figuras demasiado mayores ya, añoren aquel tiempo en donde dirigir un país solo era ponerse de acuerdo con quienes de verdad te amenazaban si te pasabas de la raya y se hicieron cosas, obviamente, pero sin cruzar abismos. Y eso genero una cultura que a muchos ,los tiempos del metaverso o de la IA se les atraganta y se creen aun con derecho a decir testamentos demasiado antiguos no dándose cuenta que ahora estamos en otro siglo de avances tecnológicos que rompen hasta las fronteras clásicas para generar grupos de mercado inmensos porque el único dios existente, ahora tiene varios nombres: dólar, euro, yen, rublo, CDBC…… Todo es distinto. Es el mercado, amigo.