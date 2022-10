Crecimiento económico y desarrollo social

Reino Unido fuera, como sabemos, de la Unión Europea, no tiene por qué seguir las medidas aprobadas por la Comisión y el Parlamento europeos para hacer frente a la crisis económica actual. Si la UE propone no relajar los ingresos con medidas como la bajada de impuestos, con el fin de aliviar a la ciudadanía (sobre todo a los más vulnerables) con subidas tanto en las pensiones como en el poder adquisitivo de los trabajadores, los británicos habían optado por todo lo contrario. La libra esterlina se devaluó tras el anuncio de la Primera Ministra inglesa de bajar los impuestos a las clases más pudientes. El Mercado bursátil entendía que no cuadraba bajar impuestos con el mantenimiento de los servicios públicos y el pago de la Deuda Pública y que, por lo tanto, tal medida iba a suponer la quiebra del sistema público inglés.

Como sabemos, Liz Truss dimitió hace un par de semanas, ante la oposición de sus propios compañeros ideológicos. Recuerdo haber leído que ese día la Bolsa británica subió cuatro décimas, aunque la libra esterlina siguió bajando tres décimas más. Por cierto, también subió el precio del kilo de lechuga tras el anuncio de la dimisión.

En nuestro país, el Partido Popular vende la bajada de impuestos como algo bueno para los ciudadanos, en contra de los criterios de sus propios compañeros en el Parlamento europeo. Vender esta medida está bien para estar en la oposición, pero no para gobernar. Demuestran, en el PP, muy poca solvencia en materia económica. Bueno, eso ya lo han demostrado cada vez que se da una comparecencia a preguntas dirigidas a la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La falta de solvencia, digo.

Otro ejemplo de la insolvencia del Partido Popular es la que se refiere al asunto de la llamada excepción ibérica, promovida por nuestro Gobierno y el gobierno portugués para limitar el precio mayorista del gas con el fin de abaratar el precio de la electricidad. Dirigentes del PP denominó como “timo” esta propuesta. Cuando el Consejo Europeo pretende hacer extensiva la medida al resto de países de la Unión Europea porque le parece que va en sintonía con las otras medidas tomadas, el Presidente del PP, Alberto Feijóo se desdice de su mensaje anterior.

No me quiero ni imaginar qué decisiones hubieran llevado a cabo desde el PP para solventar la crisis provocada por la pandemia del corona virus. La inflación se ha disparado en todo el Mundo debido a la guerra de Ucrania. Los gobiernos de los distintos países han tomado medidas contra este problema añadido. Pero ninguna ha ido en el sentido de la bajada masiva de impuestos.

Si diéramos a elegir a cualquier familia entre las opciones de bajar impuestos pero congelar o subir ligeramente las pensiones y las nóminas; y mantener los impuestos pero con la subida anunciada por el Gobierno de la Nación en las pensiones y en las nóminas, creo sinceramente que la ciudadanía optaría por esta segunda. Salvo que el ciudadano en concreto no tenga problemas para llegar a fin de mes ni para adquirir productos sea cual sea su precio. Estos, preferirán que el gobierno baje sus impuestos.

La derecha española confunde Crecimiento Económico con Desarrollo Social. La solvencia está en mantener ese equilibrio, el de crecer pero no a costa de los ciudadanos.