Al director territorial del Ingesa de Ceuta ni lo cesan ni dimite

Los sindicatos de los sanitarios están que trinan pidiendo la dimisión o el cese del director del Ingesa, Jesús Lopera. Hasta la fecha ni dimisión ni cese, Lopera sigue en su cargo. El cargo de director del Ingesa es un cargo de libre designación, es decir, un cargo de confianza nombrado a de aquella manera.

Para nada están de acuerdo los sindicatos, ni todas las personas con las que he comentado sobre el tema, la mayoría socialistas, que el director del Ingesa se haya vacunado antes que algunos sanitarios que están en primera línea de la covid-19, tal y como apuntan los sindicatos. Por el cargo que ocupa, Lopera debería de haber dado ejemplo y vacunarse de los últimos, ya que no corre el mismo riesgo que otros sanitarios. Soy de la misma opinión que los sindicatos, pienso que su riesgo no es tan elevado, más bien diría que por el cargo que ocupa y las funciones que hace tiene un riesgo más bien bajo. En mi opinión es mucho más alto el riesgo de una limpiadora o celadora que trabaja en el hospital.

El ex consejero de Sanidad, Javier Guerrero, también fue muy criticado por haberse vacunado. Las criticas le llovieron, incluida la mía. A día de hoy pienso que por el cargo que desarrollan ni uno ni otro se debían de haber vacunado de la covid-19, como mínimo, hasta que estuviesen todos los sanitarios vacunados, pero también es verdad que veo más justificada la vacuna de Javier Guerrero que la de Lopera.

Al tema de la vacuna de Lopera hay que añadirle que son muchos los colectivos que han pedido su cese o dimisión por su mala gestión de todo lo relacionado con su cargo. Los periodistas también se las ven y se las desean para poder cumplir e informar a la ciudadanía de todo lo que acontece en el Hospital Universitario, ya que su director es muy poco accesible para los medios de comunicación.

Como se suele decir "otro vendrá que bueno te hará". Y así ha sido. Hoy día el ex consejero de Sanidad sigue siendo muy querido por los ceutíes, porque ha sabido estar a la altura de las circunstancias. No es que yo lo quiera mucho, pero reconozco que en Ceuta es muy apreciado como persona, como médico, y también lo era como consejero de Sanidad. A ver si Lopera toma ejemplo de él y no se aferra al cargo que ocupa, cuando parece que la única persona que lo quiere en ese cargo es la persona que lo nombró.