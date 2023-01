El discurso del método

El filósofo, matemático y físico francés, René Descartes, utilizaba la duda como método. No pretendo convertir este texto en una exposición sobre el proceder cartesiano, pues pasaría de ser un simple artículo de opinión a convertirse en un parloteo escrito sobre la incertidumbre utilizada como sistema. Sólo mencionaré las reglas fundamentales que Descartes utilizaba para despejar las dudas que se le planteaba como el filósofo que era. Me cuestiono (ya estoy en el papel de lo discutible) si las reglas del filósofo se podrían extrapolar, o aplicar si lo prefieren, a nuestra realidad política.

Empecemos por la Regla de la Evidencia. Esta consiste en aceptar como verdadero sólo lo que se presenta con claridad. Es evidente que en la situación política actual los partidos de la derecha española han intentado por todos los medios desacreditar al equipo del Gobierno nacional. Pero no lo han hecho con la claridad y la distinción para que sus afirmaciones sean tomadas como ciertas. Así, han pasado al discurso de que España está en quiebra, a proclamar que el Estado está recaudando más que nunca. Hay más evidencias de este discurso.

La Regla de Análisis (según Descartes) consiste en fraccionar cada una de las dificultades que se van a analizar en tantas partes como sea posible para resolverlas mejor. Resulta sorprendente el análisis que la derecha española realiza para referirse a las decisiones del Gobierno. El primer ejemplo que me surge es el del uso obligatorio de las mascarillas. Decían los de la derecha que la Sanidad Pública es competencia de las Comunidades Autónomas. Y tienen razón. Por eso, hubo acuerdos para consensuar las medidas que había que adoptar para hacer frente a la pandemia. Las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias en materia de Sanidad, pueden dedicar dentro de sus presupuestos las cantidades dirigidas al capítulo de la Sanidad. Por lo tanto se encargan de contratar y pagar a su personal sanitario. Y no en todas los médicos ganan lo mismo. El tema sanitario es sólo un ejemplo del análisis torticero que se hace de las decisiones del Gobierno central por parte de la derecha española.

La Regla de la Síntesis parte de los pensamientos más sencillos, para llegar a los más complejos. A la ciudadanía resulta sencillo y simple entender que la subida de las pensiones resulta beneficiosa para pensionistas y jubilados. A la ciudadanía también le parece fácil de entender que el salario mínimo interprofesional suba de manera exponencial que garantice llevar una vida mínimamente digna. No sigo para que no me acusen de defender las ideas de la izquierda.

La Regla de la enumeración se refiere a la revisión cuidadosa de cada uno de los pasos que damos para estar seguros de que no nos hemos olvidado de nada.

Poco que añadir al respecto. Entendible, ¿no?

En conclusión, duden de todo. Para que no le den gato por liebre, analicen los mensajes, descarten los que no sean evidentes, comprueben si los mensajes que reciben a diario se corresponden con la realidad que viven ustedes enumerando los pro y los contras.

Para terminar, no pierdan de vista que esto no es, ni más ni menos, que un artículo de mi opinión.