¡Qué distinta es Euskadi y España sin ETA!

Después de la recuperación de esta defectuosa democracia que tenemos (en mi modesta opinión), el logro más importante de la política española desde 1936 es la desaparición de la banda terrorista ETA. Un hito, quiero recordar, que se logró contra los “vientos y mareas” de la derecha (a pesar de que ellos también lo intentaron, sin éxito) gracias al empeño personal, valiente y decidido, del Presidente Zapatero. No fue mérito “exclusivo” suyo, evidentemente. Coadyuvaron al objetivo todos los gobiernos desde 1978, tanto de España como de Euskadi, numerosos partidos políticos y también, por supuesto, Jueces y Magistrados, Fiscales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por encima de todos, el empeño de una Sociedad Civil harta de la violencia y deseosa de vivir en paz y armonía. Pero sería injusto no reconocer que el “capitán” que logró “atracar en buen puerto” ese barco fue José Luis Rodríguez Zapatero.

Recuerdo (y es preciso recordar) que cada vez que cometían un atentado todos los líderes políticos -sin excepción- pedían a ETA el abandono de las armas y la defensa de sus ideas políticas por medio de la palabra en las Instituciones. Es fundamental no olvidarlo porque en esas estamos hoy y por eso no puedo entender la majadería e irresponsabilidad de algunos partidos políticos (especialmente PP y Vox) de echar por tierra semejante logro para la convivencia pacífica entre vascos y demás españoles. Es obvio (y escandaloso) que anteponen su espurio interés partidista al interés general, además de resultar un grave error táctico y estratégico desde el punto de vista de la convivencia.

A las derechas (y a sus voceros y monigotes) no les importa otra cosa que utilizar a esos muertos en su propio beneficio como espantajos electorales, en lugar de poner el acento en los vivos que hoy estarían muertos de no haberse acabado para siempre con el coche bomba y el tiro en la nuca. Desgraciadamente no podemos resucitar a los muertos. Es un imposible total. Pero sí podemos hacer algunas cosas por ellos: Justicia, Reparación y Memoria y, por encima de todo, construir una convivencia pacífica y democrática entre todos los que conseguimos sobrevivir a la barbarie terrorista. Es imposible hacerles un homenaje mayor que éste.

Es indudable que el “mundo” de ETA ha cambiado y está dando pasos innegables hacia la convivencia pacífica entre todos. Tan indudable como que les queda mucho camino por recorrer en la dirección de ese objetivo. En lugar de criminalizarlos más de lo que ya lo están, lo que hay que hacer es “ayudarlos” a dar todos esos pasos que le faltan, porque no es fácil hacerlo viniendo de donde vienen. Este es el mejor y mayor servicio que se le puede prestar a este país. ¡Qué distinta es Euskadi y España sin ETA!. No lo echemos a perder.