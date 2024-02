El ejemplo de Ana

Ana Oramas (Coalición Canaria): ''El profesorado no tiene ni puta idea de la identidad y la cultura canaria'' (Canariasahora)

Esta señora (por llamarla de alguna manera) no se ha enterado de que ser, sentir y saber de Canarias nada tiene que ver con la ordinariez de la que hace gala. Tampoco parece saber que Gabriel García Márquez no es de Tenerife, ni que El Amor en los Tiempos del Cólera es una novela de este autor colombiano y universal. Por otra parte, parece reprochar a otras personas que su niña, de 29 años, no lea. Y digo yo que será porque no le gusta a la niña, o lo que es peor, porque no está muy bien educada, cuando ha tenido todas las ventajas y posibilidades. Pero esquiva la Doña Oramas una responsabilidad que es suya en primera instancia, y no del profesorado de la escuela pública: primero, porque la niña seguro que estudió en la escuela privada (como lo hizo su propia madre y... ¡qué carajo!, con sus iguales, no se le pegara algo de los pobres, por muy canarios que fueran) y segundo, porque no hay motivación mayor para despertar el interés por la lectura, la cultura y el saber en niños y niñas que el modelo y el ejemplo de sus mayores. Pero claro, ya vemos como el modelo adulto de esa pobre niña rica pudo no haber sido el mejor de los ejemplos.