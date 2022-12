La excepción de lo normal

Hemos vivido una situación excepcional en el Congreso acusando de golpe de Estado a un gobierno legítimo que hace leyes, como es su obligación. Y se van aprobando, ayudándose de los votos de otros partidos, que no se quiere decir que sean socios o amigos, sino simplemente que están de acuerdo en como se ha realizado esa ley. Lo que tiene de excepcional es que la derecha española no conoce la democracia ni le interesa. Se firmaron unos pactos y una Constitución en el año 78 sabiendo por parte de muchos que era un teatro muy bien decorado por jueces, por Fuerzas Armadas, por Instituciones y por todo un entramado franquista que haría imposible llegar a gobernar con otro espíritu que no fuera lo dicho.

Adolfo Suárez lo sabía y trató con buena idea de generar un acomodo medio democrático aprobando la legalización del Partido Comunista. Y todos sabemos como fue su final. Llegó Felipe González y se encontró el mismo pastel, con amenazas veladas a su persona para que no se pasara en sus cositas. He hizo lo que pudo y lo hizo bien, pero si nos fijamos nunca se atrevió a realizar actos sociales que variaran lo que existía. Zapatero, quizá el hombre más demócrata que tuvimos gobernando, se encontró con una crisis económica impresionante que le impidió avanzar en sus deseos que, tampoco serían muy exagerados. Y ha llegado Sánchez.

Este es un caso excepcional porque se unió por obligación a la izquierda verdadera porque la derecha de toda la vida, o sea PP mas los allegados Vox, un ramal anterior, y Cs, un invento de otro ultra que fracaso le negaron el pan y la sal para gobernar. Y Sánchez, tuvo que unirse a los mas cercanos para no abdicar de algo que había ganado en las urnas. Increíble en aquel momento en donde la aparición de Podemos hacia inviable ya cualquier acuerdo porque la derecha les imputaba, nada menos, que ser comunistas.. Algo parecido a si la presencia de Stalin o Lenin estuviera acechando. Y algo que se mantiene desde el 39 como algo excepcional pues no se ha dejado de castigar a esas personas malvadas y terribles que piensan que todos tenemos derechos a algo. Terrible.

Pues bien, Sánchez ha visto que España se quedaba atrás en todo y había que actualizarla pero la derecha no lo entiende, porque tomaron la democracia como ese circo o teatro que ha sido durante mas de 40 años , pero que trataba alguien de cambiar. Terrible pensar que la izquierda hablara de negociar con loa catalanes, que se acercara a castigos que se tipifican en Europa de otra forma y que hablara con “filoetarras”, como ellos llaman a Bildu, hoy muy convencidos del error de tantos años pasados. Y ellos, la derecha, que siempre han disfrutado del mantra de ETA y el independentismo para seguir viviendo del cuento y no realizar nada en absoluto para cambiar las cosas. Rajoy fue un ejemplo paradigmático de lo que era la derecha, con la diferencia con Aznar en su buen talante y no aparecer como el guardia de la porra, tipo Aznar. Pero al final esa derecha es inactiva por un franquismo que les impide cualquier movimiento social y de todo tipo porque se puede vivir muy bien de la palabra España aunque te importe un bledo.

Por todo esto es quizá difícil entender lo que pretenden pero después de lo narrado es muy fácil deducirlo. Seguir sin complicarse la vida porque España puede seguir viviendo del turismo, de las cañas y de la buena marcha. ¿Para qué complicarse la vida con otras mamandurrias?...