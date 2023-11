Felones y amnistiados

El acuerdo de la tan manoseada amnistía y todas sus dantescas consecuencias son, además de un hervidero de memes, de un homenaje vergonzante a la rima consonante y de una potentísima cantera de nuevos frikis patrios, una radiografía perfecta de lo que significa la política en nuestro tiempo: la búsqueda del mal menor. El mal menor, en este caso, es el perdón, con mayúsculas, a un prófugo de la Justicia y a todos sus colaboradores de la condena firme de un delito estipulado contra la integridad nacional e institucional de Españita, y unos cuantos miles de millones de propina. Se trata de una bajada de pantalones política disfrazada de consenso y de concordia. Una concesión sin paliativos. Criticable, censurable y de una trascendencia suficiente como para promover la manifestación del desacuerdo y la indignación social contra quienes, cito, no han tenido ninguna clase de “escrúpulos” a la hora de “vender España”.

Ahora bien, amigos, fachas ebrios de amnesia patriótica, amnistiados culturales y exaltados nostálgicos de una dictadura que, ahora, aunque reconvertida e imaginaria, aducen que podría resucitar a Lenin, Castro, y hasta a Iván Drago con el objetivo de destruir nuestro amado trozo de tierra... La claudicación de Sánchez ante el independentismo es la panacea, la jodida Jauja al lado de lo que podría haber ocurrido si el maestro felón hubiese hecho lo que muchos progresistas defendíamos en su momento renunciando a su inmolación y convocando nuevas elecciones. El lamentable espectáculo ofrecido estos días en Ferraz supone un puñetazo de realidad para los indecisos, un empujón brutal a la convicción de quienes, aun conociendo la gravedad y la delicadeza de la situación, se cuestionan la legitimidad y el alcance de las medidas adoptadas. También yo. Y es precisamente a aquellos con capacidad de discernimiento y con, al menos, un ínfimo atisbo de espíritu crítico, y no a los energúmenos, fanáticos y fascistas reaccionarios, a quienes hay que recordar, no ya como forma de justificación, sino como una humilde pero muy útil clase de historia, que lo que este Gobierno ha hecho ya se hizo antes, pero entonces era negociación y hoy es dictadura. Escriban “Pacto del Majestic” en Google...o copien y peguen, no vaya a ser que se pierdan por el camino. De los más de 10.000 indultos concedidos a lo largo de nuestra democracia, casi la mitad fueron facilitados por Aznar, entre ellos varios terroristas de la organización violenta independentista Terra Lliure, y la otra mitad por Felipe González. El primero, ese que nos convirtió en cómplices de genocidio, es hoy una de las voces más críticas y duras contra el acuerdo. El segundo es una vieja gloria de la izquierda desempolvada a base de dar vueltas entre puertas giratorias para convertirse en el principal azote del progresismo. Lo de sentarse a cenar en la mesa de ETA, cuando sí que era ETA...“ya si eso tal”. Dicho lo cual, la inmensa mayoría de los votantes de la izquierda NO DEFIENDEN la amnistía, ni muchísimo menos. El sentir general es de resignación y rechazo, pero gracias al esperpento de brazos en alto, soflamas anticonstitucionales, garrulismo descerebrado y subnormalidad profunda que nos han brindado estos últimos días, la única y lamentable salida es el mal menor. Porque entre ver a un delincuente traidor a la patria caminando por la calle o tener a Santiago Abascal manejando el presupuesto de nuestra sanidad o nuestra cultura, yo elijo lo menos malo. Eso es puto defender España.