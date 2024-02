“Fins quan el «món (in)civilitzat» continuarà donant suport al genocidi liderat per Netanyahu ?

Cap gran mitja de comunicació, cap govern del «món occidental» va dubtar en qualificar el que va fer Hamàs el passat 7 d’octubre com una acte salvatge de terrorisme, cap dubte de la seva maldat....

Tots els governs d’aquest món van donar, excepte algunes mínimes excepcions, el recolçament al govern d’Israel, al seu cap Netanyahu a la seva legítima defensa per atacar al poble de Gaza per eliminar Hamàs. Recolçament absolut a un govern d’Israel que ha vulnerat desenes de resolucions de l’ONU, que han «invadit» territoris palestins, un govern d’Israel que permet sistemàticament la vulneració dels drets humans de població palestina a casa seva... Exèrcit d’Israel està provocant la destrucció a Gaza, de les seves ciutats, dels seus hospitals, de les seves escoles, dels seus habitatges, dels camps de refugiats, eliminant la seva població, de moment més de 27 000 persones, al voltant de 10 000 criatures, i el món de l’ordre continua justificant tots aquests assassinats a càrrec de exèrcit israelí, sota el comandament d’un líder corrupte com Nethanyahu.. El que ha servit i serveix per justificar actuacions en altres llocs no serveix per al govern d’Israel, el que serveix per criticar a un líder polític, no serveix per fer-ho a Netanyahu. Estem immersos en un món on ni la majoria de periodistes critiquen , condemnen, la matança més gran de periodistes que està causant exèrcit israelià. Han assassinat en quatre mesos més periodistes que en les guerres de Vietnam, Iraq.El poder de la comunicació està exercint el delicte del silenci.Cada dia que passa tinc més clar que el govern d’Israel no està en guerra contra Hamàs, està fent un GENOCIDI amb els palestins i palestines de Gaza... Tampoc compleixen les decisions vinculants del Tribunal de la Haia... Fins quan el «món (in)civilitzat», liderat pel govern d’EEUU, continuarà donant suport sense cap escrúpol a aquest genocidi liderat per Netanyahu ?