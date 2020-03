Estoy harta de ciertos políticos

Cada vez me voy indignando más, así que me desfogaré de todo lo que me ronda por la cabeza. El pasado sábado la cacerolada que se hizo en contra del gobierno, no me lo podía creer. Es verdad que estarán haciendo cosas mal −eso seguro−, pero también cosas buenas. El problema de esta epidemia es que todos los países van contrarreloj, muchos de ellos informados por médicos y epidemiólogos −como éste− pero sin que al parecer tenga nadie la solución mejor y correcta.

Más grave me parece hacer como el avestruz, que es lo que está haciendo Reino Unido, que al parecer tiene una inquebrantable fan en Cayetana Álvarez de Toledo, aunque no lo diga. "Este gobierno es muy autoritario", expresó.

Pues a lo que iba. El que estos políticos de derecha quieran hacer política me parece no solo injusto, sino perverso. Y esto no es gratuito, porque tienen ellos mucha culpa y responsabilidad de lo que está pasando:

Reducción camas en los hospitales madrileños.

Reducción de recursos.

Desvío de dinero a la sanidad pública, que ya vemos para lo que vale.

Mala gestión en nuestras residencias de ancianos, mal equipadas y con falta de personal.

Y un largo etcétera que nos muestra cómo esta derecha nuestra, muy, muy conservadora y mezquina, está queriendo desviar sus muchas responsabilidades al gobierno para que no se hable de lo "suyo", que realmente es gravísimo. Casi mejor, que cuando acabe esto, en vez de tomar responsabilidades a este gobierno, haya que acabar tomando responsabilidades al PP por sus delictivas acciones.