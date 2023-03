Huelga de los LAJ. Una fase más de un golpe de Estado “blando”

En términos estrictos se puede decir que los LAJ mantienen una huelga por motivos salariales y por tanto, laborales. Sin embargo, si analizamos el devenir de sus posturas, bien podríamos sostener que la huelga está motivada por algo muy distinto a una reclamación salarial. Sea lo que sea, lo que sí es seguro es que este colectivo es muy insolidario con su país, con su empleador, con la Justicia y sus operadores, y sobre todo con los justiciables. Pase lo que pase, los LAJ y solo ellos, han provocado un grave daño al sistema judicial. Y no tienen excusas. A nadie se le escapa el paralelismo existente con la huelga de los médicos de atención primaria, ese colectivo que se dejó la vida en la pandemia y que, sin grandes alardes, ha llevado a cabo una huelga larga, dolorosa y sobre todo, perjudicial para ellos mismos. Son los médicos los sacrificados de su propia huelga y los que han hipotecado su propio bienestar para dar fin a unos paros que no hacían más que evidenciar las políticas salvajes y privatizadoras de la derecha.¡Que diferencia! los médico pedían más tiempo para los pacientes. Los LAJ piden el oro y el moro. Los LAJ, funcionarios de la élite administrativa, “sibaritas” de la administración pública, se apropian de un sistema que no les pertenece y en el que son perfectamente prescindibles. ¿Todo por una subida salarial...? Evidentemente, no. Han abocado al sistema a una huelga salvaje, indefinida y que no busca soluciones, sino provocar un daño ostensible y perceptible por la ciudadanía. La finalidad de la huelga de los LAJ no es conseguir más salario, que también, sino mermar a un gobierno de coalición antes de las elecciones de mayo. A los LAJ les importa un badajo el sistema, y mucho menos la ciudadanía. ¿qué se supone, que el Ministerio debe aprobar cualquier acuerdo, a cualquier precio?¿en eso consiste una huelga, en devastarlo todo pidiendo imposibles? Solo esperamos que la ministra Llop no ceda ante estas presiones políticas, ante una huelga sobradamente “política”. Que no se deje llevar por los tiempos electorales y sea firme y vele por el interés general, que para el particular ya están los LAJ y la derecha ominosa. Altos funcionarios que cobran más de 60.000 euros en muchos casos, que lejos de la solidaridad del colectivo médico, juegan caprichosamente a retorcer, con brutalidad, el compromiso presupuestario que todo gobierno tiene por límite. Poca gente o ninguna, sabe que ya se les ha subido a los LAJ más de 200 euros al mes en la nómina, y que esta subida responde al complemento salarial establecido por sus nuevas funciones. En palabras de la ministra LLop, la adecuación salarial ha supuesto un incremento del 5,26 % de media de su salario anual cumpliendo el acuerdo sindical de 15 de diciembre del 2021. Si este colectivo estuviera representado por sindicatos generalistas, de clase, el conflicto estaría resuelto desde hace tiempo o ni siquiera se habría iniciado. Sin embargo, los sindicatos que negocian en nombre de los LAJ son sindicatos corporativistas, de élite, es decir, de derechas, y a los que el sistema y los justiciables se las trae al pairo. Los LAJ no quieren reformar el sistema, quieren apropiarse de él, con peticiones políticas inasumibles y ni una sola que responda al interés general. Es indecente que para unas reivindicaciones que vienen de muy atrás (2003) se aboque a todo el sistema a una huelga salvaje de cara a unas elecciones muy próximas. ¿Acaso no tienen demandas los forenses? ¿los cuerpos de gestión y tramitación procesal? ¿Los de auxilio judicial? ¿los propios jueces y magistrados?... Lo dije en otro artículo y lo repito ahora, la huelga de los LAJ es una fase más del golpe de Estado “blando” que está llevando a cabo la derecha de este país. Una huelga política de obstrucción, como pueda ser la actitud de la Abogacía del Estado, de los jueces de derechas o el bloqueo de la renovación del CGPJ. Son patas de una misma mesa.