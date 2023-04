La letra pequeña

La derecha ideológica, para no perder el compás con las élites económicas, se ha opuesto a la Reforma de las Pensiones. Sí, también a esta medida alcanzada por acuerdo con los sindicatos y bendecida por la Comisión Europea, organismo supranacional este que no bebe de las fuentes del comunismo como todos sabemos o debemos saber.

Digo que también se ha opuesto a ello el PP, como a tantas medidas que van a favor de la clase trabajadora de este país nuestro. No están de acuerdo con la Reforma de las Pensiones, pero tampoco van a presentar un proyecto alternativo a la misma tal y como debería hacer un partido responsable que pretende alcanzar el Gobierno de la Nación. Así se lo ha hecho saber al líder del PP, desde la secretaría de la UGT. Le han lanzado la pregunta a Feijoó sobre “que piensa hacer con el sistema público de pensiones en caso de que se convierta en Presidente del Gobierno”.

Desde el PP se quejan de que el ejecutivo no le ha facilitado la información requerida de la reforma de las pensiones por lo que no pueden valorar dicha propuesta. Sin embargo, esta proclama entra en contradicción con el NO rotundo que afirmó Feijoó iba a votar en su reciente viaje a Bruselas. Por cierto, que hasta la derecha europea, compañeros ideológicos del PP, ha mostrado su extrañeza por el posicionamiento de sus compañeros españoles.

Ya se sabe que los programas electorales se parecen mucho a las pólizas contratadas con las compañías de seguros. Siempre hay una letra pequeña en las clausulas que todos nos saltamos por su pequeñez y su excesiva extensión.

Para evitar que esto suceda en las próximas elecciones, habrá que preguntar al Partido Popular si en su próximo programa electoral va a incluir las siguientes medidas:

-Derogación de la Reforma Laboral puesta en marcha durante la presente Legislatura.

-Derogación o supresión del Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha durante la presente Legislatura.

-Disminución del Salario Mínimo Interprofesional. Hay que recordar que este se ha incrementado hasta los mil ochenta euros en la presente Legislatura.

-Derogación de la Reforma de las Pensiones, que ha sido aceptada por la Comisión Europea.

Todas estas medidas no apoyadas por el PP no son ideológicas, porque de ellas se benefician tanto la ciudadanía que vota a la derecha como la que vota a los partidos de izquierda. Afectan, eso sí, al bolsillo y, por tanto, al bienestar de la inmensa mayoría. Como tampoco puede ser considerada una medida ideológica la puesta en marcha de los ERTE durante la pandemia del Covid. Lo que la convierte en ideológica es la oposición de los partidos de derecha, en el momento en que se oponen a todas ellas. Me pregunto qué habría hecho el PP si hubiese estado gobernando durante la pandemia para ayudar a las empresas que tuvieron que cerrar durante el obligado confinamiento y a los trabajadores de las mismas.

Esta medida, la puesta en marcha de los ERTE por el Covid supuso una merma en las arcas públicas, por motivos evidentes. Me pregunto si el PP hubiese preferido que ese gasto del dinero público no se hubiese producido. Ustedes, ¿qué opinan?