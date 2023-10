Marcar el paso es lograr la uniformidad. Derecha,…, derecha,…, amnistía,…, amnistía,…, amnistía. Se marca el paso cuando se tiene una estrategia bien definida, con un objetivo muy concreto y se diseña un camino a seguir. Yo creo que el proceso que hemos vivido en la semana del 26 al 29 de septiembre nos deja ver con claridad la estrategia del PP. A largo plazo es la estrategia del tres en uno. Lo van consiguiendo. En el último proceso electoral ya eliminaron a Ciudadanos. ¿Cuánto tardaran en engullir en sus filas a Vox? Lo que tarde Ayuso en tomar las riendas del partido. Sí, porque la extrema derecha siempre ha existido, y lo único que hace falta es tener un discurso, como lo tenía Aznar, donde se sienta cómoda.

La izquierda no lo tiene, o no lo tenemos, tan claro. En estos momentos no sabemos si vamos a continuar en el dos por dos o vamos a ir al dos por tres. El no tener claro este diseño estratégico a largo plazo nos deja en una situación de debilidad de cara al futuro y a los caprichos del sistema electoral. Porque el sistema electoral dice que una opción única, tanto de la derecha como de la izquierda, tiene muchas posibilidades de conseguir una mayoría absoluta sin necesidad de tener que contar con los apoyos de los nacionalistas catalanes o vascos. Aznar y Felipe González lo saben muy bien, y de ahí sus coincidencias.

A corto plazo la estrategia del PP también se ha dejado ver: quieren tiempo a cualquier precio. Da igual sesión de investidura, moción de censura o automoción de censura. Lo importante es tener minutos en la televisión. Y lo han conseguido. En este primer acto han tenido tiempo ilimitado tanto en la presentación del programa como en las replicas. Tiempo que no hubiesen tenido si conocedores de su fracaso hubiesen renunciado a presentarse. Pero es que a todo este tiempo, que ya han llevado a su terreno, van a tener lo que les corresponda como grupo opositor en la hipotética investidura de Sánchez. El tiempo siempre es importante y yo creo que lo están aprovechando bien, primero en retrasar su investidura, lo que les ha permitido una buena preparación, y después jugar en su campo: marcar el paso, hablar de amnistía.

Cambiar el paso. Cambiar el paso es muy sencillo, si no recuerdo mal bastaba con dar dos pasos con la misma pierna: izquierda, izquierda,…, izquierda,…, izquierda. Cambiar el paso hubiese sido hablar de República. De crear un frente republicano a favor de un referéndum. Nadie ha dicho nada, o yo no lo he oído, y es fundamental porque es dar legitimidad a la Jefatura del Estado.

Cambiar el paso sería hablar de una drástica reducción de la jornada laboral sin pérdida de poder adquisitivo, a treinta horas semanales por ejemplo. Sumar lo llevaba en su programa, pero ha dedicado más tiempo a hablar de la amnistía que del programa.

Cambiar el paso sería hablar de la educación, de la sanidad, de la dependencia y de todos los servicios sociales en general, de su financiación y de la relación directa con la recaudación fiscal. La relación entre los ingresos y los gastos son problemas que los maestros ponemos a los alumnos de primaria. Solo es necesario saber sumar y restar. Un problema facilito que alguien debería haber puesto al señor candidato a presidente.

Paso cambiado. ¡Qué fácil hubiese sido pillar a Feijóo con el paso cambiado! Ha ido a una investidura con los argumentos propios de una cuestión de confianza. Haber forzado el camino de las propuestas y el debate sobre las mismas hubiese sido la estrategia adecuada para desenmascarar al PP y demostrar que llevan el paso cambiado. Siempre llevan el paso cambiado si lo sabemos comparar con el paso que lleva, o debería llevar, la clase trabajadora. Pero para eso, para que sea la clase trabajadora quien marque el paso, se hace imprescindible avanzar en un proyecto político estable y unido a la izquierda del PSOE. Un proyecto con tres grandes ejes: la República, la paz y la igualdad. La República como coherencia con el siglo en que vivimos, la paz y el desmantelamiento de la industria militar como garantía de supervivencia, y la igualdad para lograr que las necesidades sociales: salud, educación, dependencia…, se conviertan en una realidad desde el ámbito del sector público y sin discriminaciones de ningún tipo.