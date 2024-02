Mejorar enfermería

¿Es posible mejorar la profesión Enfermera? En mi modesta opinión hay aspectos que son memorables.

Siempre se ha dicho que la Enfermería española es la mejor formada de Europa, tiene nivel universitario, que está muy bien valorada especialmente en Europa y que “servimos para todo ”.

Actualmente la formación es un grado universitario de cuatro cursos. Con prácticas con pacientes en 2°,3°y 4°. Se realizan prácticas una vez en 7 servicios hospitalarios y 2 en Comunitaria.

Indudablemente que ha mejorado la formación, sin embargo no se hacen prácticas en todos los servicios, sería imposible. Pero cuando se trabaja puedes hacerlo en un servicio que no conoces. Esto tiene un inconveniente, los servicios son cada vez más especializados y hasta que no llevas un tiempo no los conoces, ¿ y mientras tanto?. Mientras tanto supone un estrés para la profesional porque no se siente segura y es más probable cometer errores. El Consejo General de Enfermería llevó a cabo un estudio que lo ponía de manifiesto.

¿Qué se podría hacer para paliar esta circunstancia?

En primer lugar acceso preferente de las especialistas a puestos de su especialidad, significativo el caso de las especialistas en Comunitaria que habiendo puestos en su especialidad no se tiene ese acceso preferente. Nadie lo cuestiona en otra especialidades como Matrona o Psiquiatría. En Comunitaria suele haber mucha rotación porque es donde se trasladan muchas enfermeras para terminar sus años laborales. Amén de otras circunstancias, bajas o vacaciones sin sustituir. Recuerdo un artículo de Helena Resano que lo ponía de manifiesto al ir a revisiones pediátricas.

En segundo lugar, que los primeros trabajos fueran en servicios donde se hubiera estado de prácticas en cuarto curso, porque se conoce el funcionamiento. Supondría una mejor atención y menor estrés para las profesionales.

Tercero, modificar el plan de estudios de manera que cuarto fuera de especialización, hacer prácticas en uno o dos servicios afines, el TFG que tuviera que ver con esa especialidad y una asignatura a valorar por asociados de esa especialidad. Supondría tener todos los servicios con especialistas. Además, prácticamente a coste cero. El acceso a la formación por expediente, hasta tercero.

Cuarto, crear especialidades por tiempo trabajado en un servicio con formación adicional. Con mejora económica y de distinto nivel según tiempo y formación en esa especialidad. Mantenerse en esa especialidad. Actualmente se pierden profesionales con años de conocimiento en un servicio y que se trasladan a otros que no conocen en profundidad. Esto suele ser por las condiciones de trabajo. Para evitarlo habría que mejorarlas, los turnos, cargas de trabajo, no hacer noches a partir de cierta edad..

P.D. Enfermería lleva décadas esperando distintas especialidades. Las condiciones de trabajo cada vez son peores por el deterioro de la sanidad pública.