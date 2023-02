No saben no contestan

A una gran parte de la Patronal no le gusta que el Salario Mínimo Interprofesional suba un ocho por ciento tal y como ha acordado el Gobierno, de acuerdo con los informes de los técnicos y tras la negociación con los sindicatos.

A la derecha ideológica y económica no le agrada que los españoles hayamos alcanzado un séptimo lugar en la escala de los Salarios Mínimos de la Unión Europea. A pesar de ello, aún andamos lejos del país que nos antecede, Francia, cuyo Salario Mínimo es ligeramente superior a los 1.500 euros mensuales.

En los años que lleva gobernando la izquierda en este país nuestro el Salario Mínimo ha pasado de los 735 euros al mes, a los 1.000 euros y, a partir de este año, con la subida aprobada, será de 1080 euros.

No es para tirar cohetes porque, ¿ quién puede vivir con mil euros al mes? ¿Quién puede pagar un alquiler y los suministros ( agua, gas, luz...) con esos ingresos? No preguntaré quién puede hacer frente a un hipoteca dado el hecho de que con esos ingresos ninguna entidad bancaria le concedería un préstamo hipotecario a la susodicha persona.

Pues bien, a algunos les da igual que esta situación no sólo se eternice, sino que empeore para muchos.

La medida de la subida progresiva del Salario Mínimo no puede llegar por parte de la derecha ideológica. No hay más que echar un vistazo a los datos en que hubo gobiernos de derecha en España y en qué porcentaje subió este.

La derecha lo sabe. Y cómo no puede contrarrestarlo, ahora salen con la milonga de que “hay un plan oculto para que España se rompa”. Los mensajes de la derecha han ido cambiando a lo largo de estos últimos años. ¿Se acuerdan de la imposición, acordada por toda la Unión Europea, de las mascarillas durante los meses más nefastos de la pandemia del covid? Aquella imposición, decían, iba en contra de la Libertad. Los pijoflautas se manifestaban ante lo que consideraban un golpe de Estado por parte del gobierno. ¿Se acuerdan?

La derecha es plenamente consciente de que estos mensajes apocalípticos calan en la sociedad. Por eso lo repiten.

Si se fijan, se oponen a todo lo que contribuye al bien colectivo. La derecha se opone a la restricción en los alquileres, porque atentan, defienden, contra la propiedad privada. Si la gente no puede pagarlo que busquen opciones. Qué compartan pisos o que se queden en casa de sus padres. ¿Para cuándo la aplicación del artículo 47 de la Constitución?

Las medidas para paliar la subida de los alimentos básicos consistía para la derecha en bajar el IVA de los mismos. Pues bien, el Impuesto Sobre el Valor Añadido bajó y los alimentos han vuelto a subir. ¿Qué proponen desde el PP ante esta situación?

Desde la bancada de la derecha, no saben, no contestan.

No les gusta que baje el paro, que suban las pensiones, que el Salario Mínimo suba (esto último no lo dicen públicamente. Habrá que ver que comentan con el Presidente de la CEOE en privado), que baje el importe de las matrículas universitarias...

Según ellos, España no va bien. El silogismo, o razonamiento deductivo, es que si España va bien, ellos no tanto.

P.D. En otro orden de cosas, me pregunto qué pensará la derecha de que el rey emérito establezca su domicilio fiscal en Abu Dabi. Estoy convencido de que no saben, no contestan.