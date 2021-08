Sin novedad

En el Gobierno andaluz se produjo un relevo en las últimas elecciones autonómicas. Pero el PP no ha supuesto una alternativa de gobierno. Se ha tratado sólo de una alternancia. El desgaste del PSOE que durante toda la etapa democrática ha gobernado la Junta de Andalucía unido a los casos execrables de los ERES, han provocado el ascenso de los populares al Gobierno de nuestra comunidad autónoma.

He dicho alternancia porque la mayoría de la ciudadanía no ha notado para nada el cambio. Tanto PP como Ciudadanos están haciendo lo que antes hacía el PSOE, que es “usar las instituciones para montar su propia red clientelar para colocar a sus amigos. Nada más hay que analizar que, dos años después de que el PP y Ciudadanos formaran su gobierno de coalición, en los diferentes organismos y entes instrumentales de la Junta de Andalucía trabaja más personal que el que lo hacía cuando el PSOE perdió el gobierno autonómico”. Ello a pesar de las acusaciones de clientelismo y las denuncias públicas que el PP llevaba a cabo cuando estaba en la oposición. Si alguien esperaba algo diferente se ha equivocado. En Política no se puede aplicar la teoría del devenir del filósofo Heráclito de que “todo cambia, nada permanece”.

Resulta curioso que desde el Gobierno andaluz se comunicara hace unas semanas las conclusiones de las auditorías llevadas a cabo por grandes consultoras contratadas por el ejecutivo andaluz con el fin de analizar toda la “arquitectura” creada por los socialistas a lo largo de sus años de gobierno. Sorprende que el sector privado le diga al sector público cómo tiene que organizarse, cómo tiene que racionalizar sus chiringuitos, cuáles suprimir y cuáles revisar. Las adjudicaciones para este estudio superaron los dos millones de euros. Me pregunto para qué. Y, sobre todo, dentro de la lógica mercantilista de estas empresas contratadas, se busca la rentabilidad económica por encima de la utilidad social. Puede ser que sea éste el prólogo en que se empiece a diferenciar los programas de unos y de otros. Porque hasta ahora el discurso del Presidente andaluz, Moreno Bonilla, difiere muy poco del de cualquier “notable” socialista. Si alguien ajeno a la Política española y andaluza oyese en un debate al susodicho, no sabría muy bien donde encasillarlo, si como militante socialista o como miembro del Partido Popular. Hay que tener en cuenta que en el núcleo duro del PP no daban un euro por su continuidad al frente del PP andaluz. Pero lo hados se aliaron con él y la alineación político-planetaria le fue favorable. Otra cosa es que se produzca un cambio radical con el paso del tiempo. Él sabe que no fue el más votado en las pasadas elecciones autonómicas y trabaja para hacerlo olvidar. En estos casos, se opta porque la alternancia no se note en demasía. Aunque con el paso del tiempo, se pueda descubrir la parte oscura de la Luna.

Basta echar una ojeada a las páginas del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para percibir que nada ha cambiado. Esa es su estrategia.

Y mientras, la izquierda ideológica, la que se debe mostrar como alternativa de gobierno y no como alternancia, anda en sus refriegas individuales a sabiendas que están facilitando el camino para que nada cambie.