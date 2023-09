Me gustaría que se hablara más de Pablo González detenido en Polonia sin pruebas y que lleva más de un año en prisión en un régimen carcelario que no respeta los derechos que tenemos en España. Ante la inacción del ministro Albares y el silencio de la mayoría de los medios españoles creo que Pablo se merece al menos que se hable del caso. Si ha hecho algo que sea juzgado, no se puede tener a una persona en un régimen de semi aislamiento y detención preventiva durante más de un año. Y si no hay pruebas que sea liberado ya. Es vergonzoso el silencio del gobierno español.