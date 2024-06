¿Permitiremos el fascismo otra vez?

En España no existe la derecha o la izquierda política. Existe una izquierda que representa el PSOE, que siempre consideré la derecha simpática, que acepta el capitalismo con el que estamos de acuerdo muchos de sus votantes, dentro de unos límites de centralidad y con límites al abuso. A su izquierda existen varias opciones más extremas que todos conocemos, como las que ahora se albergan en Sumar y en Podemos, con políticos de cierto valor, para mí, nombraría a Yolanda Diaz y a Iñigo Errejón.

Pero la derecha tiene un cierto engaño, que es el PP. La verdadera derecha española está en VOX, que yo no considero un partido político porque es puro fascismo franquista sin disimulos. En el PP han existido y aún están ciertos personajes que actúan de manera cínica pero que provienen de la Falange, como Ayuso y todo lo que se mueve alrededor de Aznar En ese PP existen personas votantes que podrían ser representadas por una derecha europea que es mas económica que política, pero la que de verdad es española es fascista por su herencia del 39 y una posguerra en que fueron premiados con demasiadas cosas, algunos hoy son hijos y nietos de aquellos, que no conocen otra cosa. Y esos premios los defienden con unos argumentos de corte fascista, o sea, reconocer al 80% de la población española que incluso muchos les votan de forma engañosa porque no saben que si llegaran a gobernar ellos tampoco estarán en la lista de los agradecidos.

En esta lista de agradecidos están muchos jueces de hoy y de ayer que están en pleno combate contra Sánchez y toda su familia y algo encontrarán. Por eso es necesario que los periodistas honrados que ejercen el periodismo investiguen a toda esta gente, que muchos consiguieron hasta títulos nobiliarios y habría que ver sus estudios, y no hablo solo en la judicatura sino en cualquier institución que está en los orígenes de la España moderna. Hay que descubrir toda la basura que tenemos en este país y que no consienten que se levanten alfombras, pero puestos a levantar, levantemos todas. Y el periodismo de verdad que aún existe y no se vende puede dar la batalla, como la da Silvia Intxaurrondo, a la que ya atacan desde ese fascismo que necesita y quiere volver. ¿Sabremos defender a la gente honrada?