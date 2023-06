PP, Sociedad anónima y las crisis anunciadas por Pinocho

El verano pasado, el líder del PP y futurible presidente del Gobierno, Núñez Feijóo, con mucho boato vaticinó una crisis económica inminente, una “profundísima crisis” la llamó el Mesías. ¿Es insolvencia o mala fe? Si es insolvencia, ya me dirán ustedes adónde habría que haber mandado a este lumbreras. Si es mala fe, es gravísimo mentir sobre la situación económica de España, con lo que eso conlleva de cara a los mercados, al crédito, al empleo o a la contracción de la Economía, entre otras. Yo creo que son las dos cosas a la vez, Feijóo es un mal tipo, que tiene mala fe y además es temerario, porque ha demostrado escasez de conocimientos o habilidades para poder aspirar a gobernar (a mi juicio ni su comunidad de vecinos) y mala baba al anunciar recortes vitales para la gente. ¿Se imaginan ustedes que hubiera estado gobernando la derecha en ese momento? Claro que lo imaginamos y también sabemos lo que hubieran hecho, desenterrar el manual oxidado de Economía liberal que no funciona y que impone un austericidio a los que menos tienen para seguir forrándose los que más. Y otro drama es el mantra de la bajada encubierta de impuestos, y digo encubierta porque lo hacen a costa de adelgazar la Sanidad y Educación públicas, entre otras. Ya lo sufrimos en 2012 con Rajoy el impávido, rescataron bancos para hundir a las familias. Además, Pinocho es reincidente porque lo ha vuelto a hacer en estos días anunciando ante el mundo que España tiene la Economía estancada o en declive, mintiendo, de nuevo, obscenamente. Muy patriota este Feijóo. El Partido Popular sigue el mismo patrón que una sociedad anónima, que una mercantil. Instrumentalizan la política para sacar un beneficio económico. Por eso la gestión del PP siempre está ligada a la corrupción, a los pelotazos urbanísticos, a la externalización de los servicios públicos o a la privatización de la Sanidad y la Educación. Hay algo más grave. El PP cree y así lo ha manifestado, que el sistema de pensiones es insostenible y quiere reformarlo a costa de los pensionistas. Ya lo hizo Rajoy con el factor de sostenibilidad. El PP nunca revaloriza las pensiones conforme al IPC, más aún, siempre las congela. Quieren que pasemos a un sistema mixto, donde los ciudadanos se financien con sus ahorros una gran parte de su pensión y de camino, se forran con las aseguradoras. El PP hace un negocio redondo allí donde gobierna (vg. Hermano de Ayuso, Gürtel, Púnica, Lezo...) mientras somete a recortes, por ejemplo, a los empleados públicos. Es impensable y ocurre, que una gran mayoría de empleados públicos, castigados siempre por los mismos, son conservadores, como si votar al PP fuera tan inocente como comprar una estampita de la Virgen del Rocío. El caso es que, votando a la ultraderecha del PP, no solo se pegan un tiro en el pie, sino que nos ametrallan a todos los demás. ADENDA: Que ya tenemos el documento del pacto entre PP y VOX en Valencia. Cinco grandes líneas: 1.- Libertad para poder tener libertad. 2.- Desarrollo económico para impulsar la Economía. 3.- Sanidad y Servicios Sociales para reforzar la Sanidad y los Servicios Sociales. 4.- Identidad para recuperar nuestra identidad. 5.- Apoyo a las familias para promoción a la familias. Os juro que ni estoy borracho ni me han dado un ladrillazo antes de escribir esto. Estas son las líneas del pacto entre un maltratador machista condenado y una banda organizada para delinquir, que quiere volver a hacer negocio a costa de los valencianos y españoles. Borja Semper está a punto de salir para desmentir el pacto, como desmiente la mayoría de sus propias declaraciones. Nos van a dejar sin madera estos pinochos convulsivos.