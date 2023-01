Solemos vivir a tanta velocidad que los acontecimientos, los festejos, las celebraciones...por llegar, los vemos lejano. Tal vez sea por eso que a todo lo venidero lo comenzamos a celebrar antes de que llegue.

Antes de las ferias, ya calentamos motores y montamos las pre ferias. Creamos nuestro propio ambiente, desentumecemos músculos, entonamos voces...una copita de manzanilla por aquí, un tapeito por allí...y ya tenemos montada nuestra feria previa.

Casi con un mes de antelación, adornamos nuestras localidades y nuestros hogares de ambiente navideño. Algunas ciudades provocan un efecto turístico. Todos nos sentimos atraídos por el colorido y el juego de luces como si de algo mágico se tratara. En muchos hogares, el republicano de Papá Noel está ganando el terreno a los Reyes Magos en la entrega de los regalos a los niños españoles. Si se fijan bien, la costumbre que se está imponiendo no deja de ser un pre Reyes Magos.

El Carnaval no se si tiene pre, porque existe la teoría de que aquí es Carnaval todo el año. Cómo si no podríamos resistir siendo la provincia con más paro estructural de todo el territorio de esta país nuestro. Nos desahogamos cantando y denunciando a los cuatro vientos tanto sinvergüenza como hay, nos reímos, disfrutamos el ambiente y sobrevivimos.

Como el tiempo está cambiando, según dicen los expertos y comprobamos el resto de los mortales, no se distingue ya entre primavera y verano. No se sabe si la primavera es un pre verano y el otoño un post verano. Se desconoce si esto va a seguir siendo así o los efectos del cambio climático van a originar otras situaciones.

En los partidos de fútbol también existe las previas. Según la jornada y la importancia monetaria de los equipos que se enfrentan, las previas de los partidos suelen durar más que el propio partido.

La Política sigue los mismos derroteros previos. Desde que comenzó el 2023, todos proclaman que ya estamos en “pre” campaña electoral. Según leo y escucho la precampaña comenzó antes de los denominados cien días de margen que la oposición suele ofrecer al Partido Político ganador de las elecciones. Llevamos tres años escuchando sonidos de tambores de alarmas variopintas. Hemos oído que España se rompe casi todos los días; que España está en quiebra cuando el discurso anterior ya no se lo creía nadie; que el Gobierno no hace nada para contener los precios cuando el desastre previsto se dieron cuenta que no colaba; y así una vez y otra.

Si cruzamos el charco y nos plantamos en los Estados Unidos de Norteamérica ha sido aún peor. Los seguidores del partido perdedor, el Republicano, asaltaron el Congreso (quién iba pensar que eso pudiera ocurrir en la vida real y no sólo en las películas de Hollywood) incitados por los mandamases que perdieron las elecciones. Más al sur, en Brasil, ha ocurrido algo parecido.

Es deseable que no copiemos de los norteamericanos semejantes actos, igual que hemos adoptado lo de Halloween y lo de Santa Claus.