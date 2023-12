El problema de la escuela pública catalana

Como madre de dos hijos a pie de escuela e institutos me gustaría plantear los problemas cotidianos en educación, pues veo una gran ignorancia de la realidad por parte de las autoridades catalanas:

1) Llegan cubanos de una dictadura chunga y sus hijos a clase, llegan ucranianos huidos de una guerra sin conocimientos del idioma, y marroquíes y rusos procedentes de dictaduras chungas como todas las dictaduras, y luego están los que llegan en pateras después de jugarse la vida y no tienen papeles y trabajan según, y todos los hijos se reúnen en clase. Y los profesores se convierten a tiempo parcial en mediadores culturales y, claro, las clases se resienten.

2. Tienen que integrar en clase a niños o muchachos con necesidades especiales, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, pero no tienen los profesores ayudas para esos niños en el aula, y en el peor de los casos, uno de esos niños en un arranque de ira empuja a una profesora, que cae mal y se rompe el brazo: toda la clase sufre este episodio que rompe la continuidad en la materia. Los profesores dejan de ser enseñantes y se convierten en psicólogos clínicos amateurs.

3. O designa la administración a una profesora ciega como profesora de alumnos de primero de primaria y, para apostar por la integración, dando ejemplo al alumnado, cambia la escuela el cuadro de profesores pacientemente organizado en julio, la profesora llega en septiembre, para que pueda dar clases a los de sexto, pues a alumnos de 6 años resulta problemático, esperando un profesor de apoyo que no llega. No bastan los profesores para “integrar”, si la administración no pone recursos

4. Adolescentes que se dedican a posturear con el móvil en clase o a jugar con ordenador, o a no hacer los trabajos en grupos que salen por el interés de otros compañeros, y los profesores, con más de 32 alumnos, prefieren dedicarse enseñar en la clase mientras esos alumnos postureen en silencio, alumnos que parecen dejados de la mano de sus padres... Y si tu padre no se preocupa por ti, ¿lo han de hacer los profesores?

5. Luego están los nacionales/extranjeros que no tienen recursos y que también gestiona la escuela/instituto (en coordinación con servicios sociales).

6. Esos niños/Adolescentes recién llegados al país a quienes buscan compañeros en la clase para que se integren... Los alumnos acaban haciendo parte de la función de mediadores culturales que no pueden hacer los profesores porque en algún momento han de dar clases.

7.Cataluña tiene muchos centros escolares en barracones, esto es, la Generalitat no muestra respeto por las instituciones educativas, ni parece que le importe gran cosa.

8. Y tampoco las autoridades escolares han escuchado las reiteradas quejas de las familias por la falta de presupuesto. Y claro, ahora les dan un palo en el prestigio y se preguntan hipócritamente cómo ha podido pasar.

En fin, que se espera de los profesores que enseñen, al tiempo que sean psicólogos clínicos amateurs y también mediadores culturales, y asistentes sociales y otras cosas administrativas... El País no se puede arreglar desde una escuela infrafinanciada solo. Paralelamente hacen falta políticas de integración de la inmigración, mediación cultural y un incremento de servicios sociales.

Y dejen que los profesores se dediquen sólo a enseñar en una escuela con recursos.