Puro teatro

Él era actor. Mejor dicho, sigue siendo actor. Su condición de artista le daba cierto prestigio en el mundo de la farándula. Sus opiniones eran tenidas en cuenta por pertenecer al planeta del glamour en el que se movía. También sus opiniones políticas. Del PP denunciaba las apariciones de noticias sobre actos de corrupción. Incluso llegó a formar parte de la candidatura municipal del partido independiente local “Vecinos por Torrelodones”. Torrelodones era la ciudad dónde residía. Recordar, de una rápida pasada, que este partido político, “Vecinos por Torrelodones”, surgió como consecuencia del plan urbanístico que el PP tenía diseñado en esta ciudad y que incluía la desaparición de un bosquecillo de su término municipal.

Las críticas al PSOE eran más o menos parecida, lo que aparcaba la idea de que el actor se pudiese encasillar en el espectro político de la social democracia. La aparición de UpyD surtió en él el efecto de una iluminación divina. Se le encendió la luz al ver que en aquel proyecto sus ideas encajaban perfectamente. Así, a las ordenes de la directora de la Compañía UpyD, la señora Rosa Diez, comenzó a actuar en el escenario de la Política.

Aquel proyecto se vino abajo en muy poco tiempo. A pesar de contar con el impulso de los medios de comunicación inclinados a la derecha, Rosa Diez no gozó nunca del aplauso de la mayoría del público. Y eso que lo intentó empecinadamente. Su imagen aparecía en todas las convocatorias electorales, ya fuesen municipales, autonómicas o generales. Hasta yo mismo, cuando contemplé su foto en un cartel electoral en unas elecciones locales creí que optaba a la alcaldía de mi ciudad.

Así que se enroló en otro proyecto parecido. Ahora con más ímpetu si cabe, dado la aparición en la escena política de un partido a la izquierda del PSOE que venía a trastocar y a poner en tela de juicio el bipartidismo. Lo mismo que denunciaba el propio Cantó, aunque éstos lo hacían desde el área del público y no desde el palco. Ciudadanos o Ciutadans, según se utilice la Lengua de Cervantes o la de Joaquim Ruyra, se convirtió en su nueva interpretación.

Se desencantó de la deriva que la Compañía Ciudadanos (o Ciutadans) iba tomando, interpretando papeles que se iban pareciendo ( según su propio criterio) a los de los social demócratas a los que tanto denostaba.

Se dio de baja, y expresó públicamente que dejaría de interpretar el personaje de político.

Pero, hete aquí que la Compañía a la que había lanzado sus críticos dardos y que había provocado su participación activa en la Política, le llamó a formar parte de ella. De la Compañía, digo.

No se pudo incluir su nombre en la lista electoral para el gobierno de la Comunidad de Madrid por motivos en los que no me voy a adentrar porque este artículo se está extendiendo más allá de lo recomendable.

Pero su nueva jefa le propuso interpretar el papel de Director de la Oficina del Español, obra cuyo guion ella misma está escribiendo. Así que Cantó se ha puesto a ensayar su nuevo papel.

Desconozco si esta “serie” tendrá “nueva temporada”. El tiempo dirá.