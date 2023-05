Es una pena que sigamos reforzando el concepto de que existen “razas humanas” concepto que aparte de ser mentira, está demostrado científicamente que no existen, ya sabemos las consecuencias que ha traído a la humanidad la aplicación de este concepto desde la colonia, pasando por el nazismo hasta el presente. Desde mediados del siglo xx, diversas disciplinas científicas como la biología, la genética y la antropología han afirmado que las “razas humanas” no existen. Sin embargo, es frecuente escuchar la palabra raza en las conversaciones cotidianas con nuestra familia o amistades, en los medios de comunicación o hasta en los libros de texto de la escuela. Es importante combatir la idea, presente en nuestra sociedad, sobre la existencia de “razas humanas”. La RAE define raza como “cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia”. Una especie es un grupo de individuos que cuentan con las mismas características que les hacen posible reproducirse entre ellos y tener una descendencia fértil. Todos los seres humanos pertenecemos a la especie llamada Homo Sapiens. El Proyecto Genoma Humano hizo un descubrimiento muy importante al descifrar la secuencia del código genético de la especie humana contenida en el ADN (ácido desoxirribonucleico). Uno de los hallazgos centrales de este proyecto fue que todos los seres humanos que hemos habitado nuestro planeta Tierra incluyendo los mas de 8 mil millones que la habitamos hoy en día somos idénticos en un 99.9% de nuestro ADN; es decir que las diferencias genéticas entre nosotros residen solamente dentro del 0.1% de este ADN. Los dirigentes políticos deberían tomar en cuenta que el continuo uso del término “racismo” preserva el falso concepto de que existen diferentes razas humanas que abre las puertas a los conceptos de razas superiores e inferiores.

No se puede permitir que nuestros niños y jóvenes sigan diciendo: Moro de mierda, Puto mono, sudaka; no nos engañemos se escucha también en las escuelas y en las calles. No solo en los campos deportivos.

Nuestros dirigentes deben tomar todas las medidas para que se castigue a aquellos individuos que discriminen por color de piel, origen, sexo, preferencia sexual o creencia. Se trata de defender los Derechos Humanos. Entiendo que estamos en año electoral y no quieren perder un solo voto pero en el tema de la discriminación no se puede complacer a todos o sacar el patrioterismo como solución. Tienen que entender y comunicar a sus seguidores que si son electos tendrán que gobernar para todos en igualdad, aunque su color de piel sea diferente, su origen sea diferente, su preferencia sexual sea diferente, sus creencias y su sexo sean diferentes. No son electos para gobernar solo para sus seguidores.