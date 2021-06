ReMurcia o Madrid

Lo que ha ocurrido en la comunidad andaluza esta semana debe hacer levantar las orejas a la liebre que es C´s . El lobo se acerca. El partido de extrema derecha de cuyo nombre ni quiero mencionar ya está organizando unas anticipadas en la comunidad andaluza con la esperanza de repetir lo sucedido en Madrid.

En el genoma humano alguna proteína nos avisa de los peligros y actuamos en prevención para que no nos ocurra algo desgraciado. Inés, esa proteína, la debe tener desactivada. La principal labor de la líder del C´s es proteger a su partido político al que han votado muchos ciudadanos de este país.

Un par de mordiscos más en los tobillos del PP andaluz por parte de “ese partido” y el señor Moreno convocará elecciones anticipadas que es lo que quiere quien ha dejado caer la Ley del Suelo de la comunidad. Y ¿entonces? “españoles por Edmundo” o algo así ¿verdad?

Mira Inés, no es deshonroso acudir al PSOE andaluz y negociar una moción de censura. Incluso podéis pedir alguna consejería más si prosperase. Hay que adelantarse al lobo y atacar ya que como se suele decir “de perdidos (en poco tiempo) al río”. ¿qué se puede perder que no se vaya a perder en las próximas elecciones?. ¿Y si se gana? ¿si esta vez se gana porque no se hace un REMURCIA, eh?

Mueves ficha Inés y que el odio que se tenga al PSOE se transforme en sacrificio por el partido. La vida nos da sorpresas y ahora toca afanarse por encontrar esas sorpresas.