Si Feijóo fuera Hannibal Lecter, también ganaría las elecciones

¿Qu3 Feijoo tiene por amigo a un famoso narcotraficante? España ¿Que el PP gana las elecciones siendo el único partido condenado por corrupción? España ¿Que el vicepresidente del gobierno con el PP esté en la cárcel por corrupción? España. ¿Que al último ministro de Interior del PP le pidan 15 años de prisión por secuestrar a una familia, usando medios públicos, para evitar condenas a su partido? España. ¿Que el PP esté condenado por tener su sede financiada con dinero negro? España ¿Qué el hermano de Ayuso se hace de oro contratando con su hermana durante la pandemia? España y libertad...para tomar cañas a las 4.a.m.. ¿Que Ayuso hace consejera a la persona que contrató con su hermano las mascarillas de diamantes y rubíes? España. ¿Que el PP mete a VOX en los gobiernos de 134 ayuntamientos mientras jura defender la lucha contra la violencia de género? España ¿Que Feióoo comete un asesinato? España. Todo vale para el entramado mediático de las élites económicas. Para ellos, la dignidad se mide en euros y la vergüenza, en patrimonio personal.

En mi infancia en el barrio, esto lo arreglábamos con una colleja y un buen revolcón. El portavoz de Feijóo, Elías Bendodo, es conocido en Andalucía como el dóberman de Juanma. En los mentideros parlamentarios conocen de la mala educación de Bendodo y por las puñaladas traperas que da, por muy previsibles que pudieran ser éstas. El muchacho le ha mandado una misiva al PSOE ninguneando al presidente del Gobierno de cara al/los debate/s posibles que pudieran darse. Pero se les olvida algo. El presidente del gobierno de España es Pedro Sánchez. Núñez Feijóo no es más que un candidato y malo, solo eso. Corresponde al opositor candidato aceptar las reglas de juego que imponga el presidente en activo y no al revés. No corresponde al presidente del Gobierno ir mendigando debates a un paracaidista provinciano al que arrojaron en la capital. Todo esto es producto de la soberbia y suficiencia alcanzada el 28M. Desde entonces, el PP y Feijóo se sienten poderosos, triunfantes y hasta más altaneros, si cabe. No es buena cosa esa de vender la piel del oso antes de haberlo cazado. En el PP se saben vencedores de antemano por el mero hecho de que la prensa mercenaria de este país le perdonaría a Feijóo hasta un asesinato, como perdonó el caso de corrupción del hermano de Ayuso, las cientos de corruptelas de Aguirre o Camps y hasta de Rita Barberá a título póstumo. “He tenido un sueño”...el 23J los españoles mandaremos al PP y VOX a la “Venta del Nabo”. Ayudadme a cumplirlo.